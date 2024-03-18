Операция российских добровольцев серьезно бьет по имиджу Путина: в ВСУ назвали 3 момента

Российские добровольцы продолжают успешную операцию на территории страны-агрессора. Их успешные действия очень сильно бьют по имиджу Путина.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что есть 3 момента, которые бьют по имиджу российского президента. Между тем в ГУР уже подтвердили количество потерь путинской армии на территории России.

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Моменты, которые бьют по имиджу Путина

Тимочко отметил, что во время операции российских добровольцев, стали понятными некоторые вещи внутри России.

ФСБ не сработало ни в России, ни внутри Украины. Служба, которая занимается, в частности, и охраной границы, не знала, где будет прорыв добровольцев и что он вообще будет.

Распиаренная Росгвардия оказалась абсолютно неэффективной. Российские добровольцы очень легко ее одолели.

Отряды ТрО, что формировали в приграничных областях России, тоже не сработали. Хотя на них, на частные парамилитарные компании, на так называемые казачьи отряды потратили много миллионов рублей. Однако, похоже, все они воюют на территории Украины.

Так что, не такая безразмерная армия в России, если они тянут в нее всех – от наемников до регулярных бригад территориальной обороны. Это очень интересный момент наблюдается, потому что путинцы не смогли до сих пор предложить качественное решение этой ситуации,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Потери россиян на своей территории

По его словам, россияне уже понесли такие потери, которых на своей территории не испытывали со времен Второй чеченской войны. И все же боевые действия там велись на территории республики Ичкерия. А здесь россияне несут потери на своей территории, которая этнически и ментально никак не отличается.

"Они оказались не готовыми к сопротивлению на своей территории. Это тоже очень интересный момент, учитывая заявления нашего руководства, что мы будем иметь эффект тогда, когда война будет на территории России. От прямых боевых столкновений до уничтожения их структур, которые формируют бюджет", – отметил Тимочко.

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