В Сухопутных войсках прокомментировали операцию российских добровольцев в стране-агрессоре

Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и "Сибирский батальон" 12 марта заявили о начале весеннего освободительного движения на России. Добровольцы сказали, что "идут на выборы".

В эфире 24 Канала председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сказал, насколько эти действия выводят из равновесия врага и, сможет ли Кремль стабилизировать ситуацию небольшими резервами.

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Легион "Свобода России" опубликовал видео, в котором сделал ряд важных заявлений. В частности, добровольцы отметили, что мечтают о свободной России, в которой не будет диктатуры Владимира Путина. Однако в легионе не только мечтают, но и прилагают усилия для этого.

"Границы российской недоимперии охраняют пограничники, которые есть в структуре ФСБ. В общем безопасностью пограничного порубежья в России занимается ФСБ. Спецслужба, которая в России имеет имидж такой "сверхмощной и всевидящей", а оказывается далеко нет. Ведь накопление войска и бронетехники они

проглядели", – сказал Тимочко.