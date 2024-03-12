В етері 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко сказав, наскільки ці дії виводять з рівноваги ворога та, чи зможе Кремль стабілізувати ситуацію невеликими резервами.

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Легіон "Свобода Росії" опублікував відео, у якому зробив низку важливих заяв. Зокрема, добровольці наголосили, що мріють про вільну Росію, у якій не буде диктатури Владіміра Путіна. Однак у легіоні не лише мріють, а й докладають зусиль для цього.

"Кордони російської недоімперії охороняють прикордонники, які є в структурі ФСБ. Загалом безпекою прикордонного порубіжжя у Росії займається ФСБ. Спецслужба, яка в Росії має імідж такої “надпотужної та всевидячої”, а виявляється далеко ні. Адже накопичення війська та бронетехніки вони

прогледіли", – мовив Тимочко.