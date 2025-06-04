Украина отдала России бомбардировщики, и теперь это акция возмездия, – Ермак о "Паутине"

Во время визита в США Андрей Ермак высказался об операции "Паутина". По его словам, Украина ответила ударом на удар. К тому же била по тем самолетам, которые сама когда-то передала России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака.

Смотрите также Поражено более 40 российских самолетов: все, что известно о масштабной спецоперации СБУ

Что сказал Ермак о "Паутине"

Он подчеркнул, что Украина всегда держит свое слово.

В свое время мы отдали России стратегические бомбардировщики, потому что хотели мира и гарантий. Но Россия использовала их против нас, обстреливая наших людей. Теперь часть их стратегической авиации уничтожена акцией возмездия. Мы не начинали эту войну. Но должны ее завершить. Справедливый мир возможен только тогда, когда оружие замолчит,

– написал он.

Руководитель Офиса Президента Украины напомнил, что Киев согласился на 30-дневное прекращение огня безо всяких условий. Но Россия отказалась, что показало ее истинные намерения.

4 июня Путин заявил, что не будет прекращать огонь или встречаться с Зеленским. Потому что украинцы – якобы террористы, а с ними переговоров не ведут. А Владимир Зеленский сказал, что после российских ультиматумов в Украине могут появиться свои ЧВК.

"Заявления Путина, Медведева и Мединского – это не про мир. Это про угрозы и войну. Россия хочет тянуть время и готовиться к новым атакам", – акцентировал Ермак.

Он выразил надежду, что с должной поддержкой можно будет переломить ситуацию. Для этого надо полностью перекрыть России доступ к ресурсам для ведения войны.

Нужны санкции, которые закроют все обходные пути. Будущий двухпартийный законопроект – мощный шаг в этом направлении. И Москва должна заплатить за то, что разрушила. 300 миллиардов долларов замороженных российских активов – это справедливый источник для восстановления Украины. Я сказал, что жесткие энергетические ограничения имеют смысл: никаких танкеров, никакого страхования, никаких лазеек,

– завершил Ермак.

Интересно, что Трамп просит Сенат временно не рассматривать усиление санкций против России. По крайней мере, об этом заявил председатель комитета Сената по вооруженным силам Роджер Уикер.