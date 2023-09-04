Переманивание Ми-8 РФ: ГУР рассказало, в какой стране теперь живет семья завербованного летчика

Украинская разведка провела успешную операцию по переманиванию российского летчика вертолета Ми-8. Впоследствии стало известно, что семья пилота находится в нашем государстве и строит тут планы.

Собственно, в понедельник, 4 сентября, в Главном управлении разведки рассказали интересные детали операции по вербовке российского пилота. Важным ее этапом было переправление в безопасное место семьи россиянина, решившего перейти на сторону правды.

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Подробности от ГУР

Смело можно сказать, что это было главным условием для российского летчика – обеспечение гарантий безопасности для него и его семьи. Это заставило украинские ведомства работать над тем, как бы безопасно переправить россиян туда, где бы их не достал Кремль. В конце концов им удалось это сделать.

Пока российский пилот, его семья находятся в Украине и строят планы. Два других члена экипажа вертолета, не знавшие о реальных планах пилота, приняли решение не сдаваться в плен и погибли сразу после посадки,

– говорится в сообщении.

Отметим, что в результате вербовки летчика удалось пополнить украинский парк боевых вертолетов на один трофейный Ми-8 АМТШ. К многомесячной операции были привлечены многие специалисты, в том числе из ГУР и Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Этапы операции

Сначала ГУР точно установило, что военный пилот России не одобрял решения руководства своего государства. В частности, о начале полномасштабной войны.

Следующим шагом было налаживание непосредственного контакта с указанным военным. И в конце концов – получение согласия на продуктивное сотрудничество.

Финалом операции был как раз перелет российского вертолета в указанную точку на территории нашего государства и передача его украинским военным.