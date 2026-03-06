Может затянуться: политолог назвал два возможных сценария Иранской операции

Военная операция США и Израиля против Ирана, которая началась 28 февраля, до сих пор продолжается. Американский президент Дональд Трамп заявил, что она имеет успехи и армия его страны опережает установленный график проведения операции.

Комментируя события на Ближнем Востоке, политолог Вадим Денисенко в интервью 24 Каналу спрогнозировал несколько вариантов развития событий, очертив, какие именно будут реалистичными, а какие наименее вероятными.

Что должно проясниться за 1 – 2 недели?

Наименее реалистичный сценарий, который может проиграться на Ближнем Востоке – США и Израиль будут продолжать бомбить Иран и в течение месяца в этой стране произойдут определенные процессы, при которых Соединенные Штаты выйдут на условный "венесуэльский вариант".

Второй сценарий, который рассматривает политолог – на фоне обстрелов Ирана в государстве произойдет полная деконструкция экономики, уничтожение ВПК, ядерного потенциала. После этого США могут объявить, что достигли победы.

В этот момент Иран тоже объявит, что достиг победы, но здесь вопрос в том, кто кому будет больше верить,

– озвучил Денисенко.

Третий вариант возможного развития событий – после месяца обстрелов может начаться наземная операция в Иране. В результате чего США добьются смены политического режима в Тегеране со всеми вытекающими последствиями: гражданской войной, автономизацией регионов.

Ситуация может развиваться между вторым и третьим вариантами. Первый я считаю малореалистичным. Поэтому, когда есть разговоры о том, что война продлится до сентября или еще 25 лет – это все догадки,

– отметил Денисенко.

По его словам, в течение 1 – 2 недель станет ясно, насколько эффективно или нет будут происходить бомбардировки Ирана по поводу полного подавления возможностей ПВО и запуска баллистических ракет оттуда.

Заметьте! Политолог Артем Бронжуков также прогнозирует два сценария развития ситуации. Первый предполагает, что после ударов США достигнут желаемого, свергнут иранский режим и выбьют его ВПК. Второй сценарий кроется в начале американцами наземной операции. Политолог считает, что это может обернуться как успехом для США, так и принести большие им проблемы.

Операция США в Иране: последние новости