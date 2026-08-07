Отказался сдаться в плен и открыл огонь: как ССО уничтожили оккупанта

Украинские спецназовцы провели блестящую операцию по зачистке захваченной территории. Столкновение с вражеской засадой завершилось мгновенной и жесткой реакцией наших защитников.

Как сообщает пресс-служба Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, на одном из оперативных направлений украинские спецназовцы провели сложную зачистку населенного пункта, удерживаемого противником.

Операция требовала четкой координации, быстрых решений и постоянного контроля за обстановкой на местности.

Сначала бойцы 3-го отдельного полка специального назначения заблокировали район, чтобы отрезать российским захватчикам пути подхода и отхода.

После этого они приступили к аэроразведке и последовательному прочесыванию территории, где обнаружили вражеские укрытия, огневые точки и места, где скрывались российские группы.

Когда штурмовая группа вошла в один из дворов, там наткнулась на российского военнослужащего. Ему предложили сдаться, однако в ответ тот открыл огонь по украинским воинам. После этого оккупанта ликвидировали.

Как отметил оператор с позывным "Дуглас", противник представлял реальную угрозу для группы, поэтому решение действовать жестко было принято на месте.

После ликвидации стрелка бойцы отошли, чтобы не подвергать личный состав излишнему риску и впоследствии продолжить выполнение задачи.

Что еще известно об успешных операциях ССО?

Украинские спецназовцы без единого выстрела взяли в плен троих российских военных. Оккупанты сдались после того, как бойцы вовремя обнаружили их вблизи своих позиций и заставили выйти на открытую местность.

После задержания украинские военные провели первичный допрос и осмотр пленных. По их словам, всех троих привлекли в армию под предлогом работы водителями гуманитарных грузов, однако впоследствии отправили на передовую.

Также ССО совершили успешный налет на вражеские позиции и нанесли внезапный огневой удар по оккупантам. Результатом операции стал захват в плен военнослужащего российской армии – гражданина Приднестровья.

Помимо пополнения обменного фонда, спецназовцы захватили вражеское оружие, средства связи и личные вещи оккупантов.