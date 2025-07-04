Никаких наград: в сети показали фото могилы жертвы неудачной российской операции "Труба"
- В марте 2025 года россияне пытались выйти в тыл ВСУ на Курщине через трубу газопровода, но были уничтожены.
- Фото могилы Андрея Никифорова, который участвовал в операции и умер в больнице, появилось в сети; он не получил наград.
- Участники операции "Труба" столкнулись с проблемами со здоровьем, предположительно из-за отравления метаном, с которым врачи не знают, как бороться.
В марте 2025 года россияне пытались выйти в тыл ВСУ на Курщине, использовав для этого трубу газопровода "Уренгой – Помары – Ужгород", но были уничтожены. В СМИ показали фото могилы оккупанта, который умер в больнице из-за последствий операции.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что известно о жертвах операции "Труба"
В сети появилось фото могилы Никифорова Андрея Петровича, который, вероятно, участвовал в операции "Труба" или "Поток" и умер из-за последствий.
Андрей Никифоров. Служил в 30 мотострелковом полку 72 мотострелковой дивизии. Прошел через трубу, но умер в больнице из-за последствий. Никаких наград не получил,
– говорится в публикации.
Могила Никифорова / Фото росСМИ
Напомним, что оккупанты, которые выжили после так называемой операции "Труба", столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем, в частности с поражением легких. Предварительно, причиной могло стать отравление метаном. Врачи заявляли, что не знают, как лечить бойцов.
Военные России, которые пытались зайти в тыл украинских сил в Курской области, оказались в газовой ловушке, что и привело к массовому поражению организма.