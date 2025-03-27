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24 Канал Новости мира "Не знаем, как лечить": операция "Труба" закончилась для россиян серьезными проблемами легких
27 марта, 18:53
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"Не знаем, как лечить": операция "Труба" закончилась для россиян серьезными проблемами легких

Сергей Попович
Основні тези
  • Российские военные, выжившие после операции "Труба", имеют серьезные проблемы с легкими, похожие на тяжелую форму COVID, вероятно из-за отравления метаном.
  • Силы обороны Украины достигли тактического успеха в Белгородской области, взяв под контроль село Демидовка.

Российские военные, которые выжили после так называемой операции "Труба" в Курской области, столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем. У них серьезные проблемы с легкими.

Их симптомы похожи на тяжелую форму COVID. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BILD.

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Операция "Труба" вылетела в трубу

Неудачная военная операция России "Труба" имела трагические последствия для тех, кто в ней участвовал. У многих солдат диагностировали серьезные поражения легких.

Это состояние, как при тяжелой форме COVID. Мы не знаем, как их лечить,
– цитирует издание одного из врачей.

Предварительно, причиной могло стать отравление метаном. Военные РФ, которые пытались зайти в тыл украинских сил в Курской области, оказались в газовой ловушке, что и привело к массовому поражению организма.

Тем временем, подчеркивает издание, Силы обороны Украины добились тактического успеха в соседней Белгородской области России, взяв под контроль село Демидовка, что в Красноярузском городском округе.