"Летят КАБы, работает арта и начинается хаос": морпехи 38 ОБрМП рассказали, как выживали в Крынках

Морпехи 38 отдельной бригады морской пехоты рассказали об ужасных деталях операции в Крынках в 2023 –2024 годах. Оборона островов возле Херсона вызвала немало споров, но бойцы понимают смысл операции.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Ukrainian Witness.

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Что рассказывают морпехи о ситуации на Покровском направлении

Журналисты "Украинского свидетеля" смогли пообщаться с морпехами 38 ОБрМП возле Покровска. Сейчас на позиции бригады заехать невозможно из-за ситуации с безопасностью в регионе. Более того, сложности возникают даже при доставке БК. Это направление держат не только пехотинцы, но и артиллеристы.

Покровское направление сейчас горячее, и пушки 155 калибра очень эффективны. Проявили себя много раз с положительной стороны. Соседи наши поражены, буквально до смерти,

– отметил командир подразделения артиллерии Василий с позывным "Лесник".

В то же время бойцу грустно, что из-за войны уничтожаются красивые украинские леса, а вместо деревьев остаются только пеньки.

"По сравнению с Херсоном здесь есть где спрятаться, и есть где работать. Там степи, пески и открытая местность. Мы закапывались под землю. Очень много было физического труда. Здесь тоже закапываемся, но есть возможность работать с выездных позиций. Естественная маскировка на нашей стороне", – рассказывает Василий.

"Лесник" / Фото, предоставлено 24 Каналу

Впрочем, другой артиллерист – Юрий с позывным "Скорпион" говорит, что не может определить, где тяжелее – на Херсонщине, или возле Покровска.

На войне везде трудно. Мы насыпаем, нам насыпают. Главное – хорошо замаскировать пушку,

– подчеркнул военный.

Какие жуткие истории из Крынок рассказали бойцы 38 ОБрМП

Младший сержант, 26-летний командир отделения Алексей с позывным "Лексус" рассказал жуткую историю, которая случилась с ним во время своего пребывания в Крынках. Он служит с 3 марта 2022 года и получил ранение под Новодонецком еще до боев на Херсонщине.

Сама задача была плохая. Мы должны были штурмовать сразу три посадки. Посадки на карте есть, а в жизни – нет. Там только стволы маленькие торчат,

– рассказывает Алексей об обстоятельствах получения своего ранения.

Из-за отсутствия связи не было известно, что соседи покинули свои позиции, тем самым открыв фланг подразделения Алексея. Тогда ему удалось эвакуироваться самостоятельно, забрать тело погибшего командира и эвакуировать раненого из другой бригады.

"Побратимов надо по возможности забирать. Любого человека, который там умер, надо предать земле, передать родственникам, семьи. Но если вопрос стоит, что мы можем понести еще большие потери, лучше этого не делать. Потому что пойдет минимум 3 – 4 человека, потому что очень тяжело труп нести, если нет носилок. Если есть носилки – тоже далеко не пройдешь. Обстановка на боевой – это когда сердце у тебя фигачит, выпрыгивает из груди. Это адреналин. И силы могут очень быстро закончиться. Нам не удалось забрать собрата в Крынках", - поделился "Лексус".

Алексей рассказал, что о Крынках можно было бы снять фильм, потому что самое сложное – это не пребывание на позиции, а именно процесс входа и выхода из нее.

Он вспоминает, как они переправлялись через Днепр на надувных лодках. Их группа плыла около 20 минут. Алексей объяснил, что нельзя наклоняться ниже уровня лодки. Для этого он снимал свой рюкзак, расстегивал каску и автомат, чтобы в случае опасности быстро избавиться от всего и выбраться на берег.

По словам "Лексуса", переправа постоянно находится под артиллерийским огнем. Когда происходит ротация, начинается настоящий хаос.

Кто-то уходит с лодки, кто-то на лодку, и все это на болоте. Мы называли это Гонконг. Когда все передвигаются, начинается массированный обстрел, лупит артиллерия, кто-то 300, кто-то 200 – вот такая там движуха несется,

– рассказывает Алексей.

Военный "Лексус" / Фото, предоставлено 24 Каналу

Какие в Крынках возникали сложности

Морпех рассказал, с какими сложностями сталкивалось его подразделение во время боевых действий в Крынках.

В подразделении на месте были раненые и их не могли эвакуировать. Не очень была продумана логистика на Крынках: отход, эвакуация, подвоз воды и БК. Вода быстро заканчивается. Где-то на 5 день у нас уже не было воды,

– делится "Лексус".

Военный вспоминает, как он эвакуировал первого раненого и встретил двух медиков своей бригады, которых завел в подвал, где были медикаменты. Там они лечили раненых, а ему самому поставили капельницу, поскольку он получил контузию на болоте.

"Тех Крынок – 200 на 200 метров. За ночь может по ним КАБов 10 упасть, 20 – за сутки. Они все разносят. Ты выходишь из подвала, а ландшафт меняется каждый час", – отмечает морпех.

"Лексус" отметил, что сейчас агродроны могут сбросить БК, воду и еду, однако раньше такого не было.

Мы расфигачили трубу в подвале, а там "Крынки-круги" – такого же цвета вода, как круги. Процеживали эту воду через марлю, она становилась уже не черной, а серой. Забрасывали туда таблетки для очистки воды, и пили,

– рассказывает Алексей.

Он также рассказал историю, как во время ожидания на переправу заметили в воде раненого.

"Ждем "уточку", а перед нами в воде кто-то крошит. Мы понимаем, что человек где-то живой. Мы нашли раненого. У него оказалась черепно-мозговая травма, потому что у него была распухшая голова. Он не видел ничего, не мог говорить. Приплывает лодка, и в этот момент над нами мина световая – и все как на ладони видно. Я понимаю, что сейчас начнется обстрел, и это будет жесть. А мы не можем этого раненого загрузить, потому что он в иле, скользкий. С горем пополам вчетвером загрузили его в "утку". И только начали отплывать – начался обстрел. Но, слава Богу, не попала мина и мы благополучно уехали оттуда. Еще на берегу там КАБ лег, но все нормально. Только каску кто-то потерял", – поделился военный.

Завершая рассказ, "Лексус" сравнил современную войну с тем, что происходило в 2022 году. По его словам, сейчас это уже война дронов, технологий и артиллерии, а пехоте стало гораздо труднее.