Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, – Генштаб

Украинские военные продолжают успешные боевые действия, сдерживая наступление оккупантов и нанося им значительные потери. За сутки россияне совершили 18 штурмов на этом направлении, однако ни один из них не принес им успеха.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Украинские военные продолжают активные действия на Курском направлении, сдерживая врага и нанося ему существенные потери.

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ВСУ дают отпор на Курском направлении и уничтожают технику

Всего по всей линии фронта зафиксировано 138 боестолкновений. Оккупанты применили 76 авиационных ударов и сбросили 104 управляемые авиабомбы, а также выпустили почти 800 дронов-камикадзе и совершили более 4700 артиллерийских обстрелов.

На Харьковском направлении враг трижды пытался прорваться в сторону Волчанска, однако получил решительный отпор. На Лиманском направлении россияне активизировали атаки, осуществив 24 штурма, а на Покровском враг потерял 91 оккупанта только за сегодня.

Силы обороны эффективно уничтожают технику врага: на разных направлениях ликвидированы боевые машины пехоты, автотехнику, дроны и даже мотоцикл, который оккупанты использовали для маневрирования.