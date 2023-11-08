Был "главой народной полиции": разведка подтвердила уничтожение Филипоненко в Луганске
Источник:Главное управление разведки
Украинская разведка подтвердила, что вместе с движением сопротивления ликвидировала коллаборанта Михаила Филипоненко. Машину вместе с ним взорвали во временно оккупированном Луганске.
Главное управление разведки рассказало, что коллаборант был ликвидирован в 8:40 8 ноября 2023 года. Он был причастен к организации застенков на оккупированных территориях.
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Что известно о ликвидации Филипоненко
Разведчики рассказали, что коллаборант был так называемым "депутатом верховного совета" псевдореспублики в Луганской области от враждебной партии Либерально-демократической партии России.
Он был причастен к организации застенков на оккупированных территориях Луганской области, где военнопленные и гражданские заложники подвергались бесчеловечным пыткам. Сам Филипоненко лично жестоко пытал людей,
– заявила наша разведка.
Наши военные рассказали, что в результате утреннего взрыва Филипоненко погиб на месте.
В Главном управлении разведки рассказали, что военный преступник Филипоненко, ранее был так называемым "министром внутренних дел" террористического образования псевдореспублики в Луганской области и жил в Луганске по улице Парашютной, 48.
Разведчики заверили, что знают все адреса проживания предателей и места, где они служат России на временно оккупированных территориях. В ГУР в очередной раз пообещали, что все военные преступники и коллаборанты получат справедливое возмездие.
Разведчики показали фото машины коллаборанта Филипоненко / Фото ГУР
Что известно о подрыве Филипоненко: коротко
- Утром 8 ноября российские оккупанты заявили о "трагической гибели" Михаила Филипоненко. Впоследствии вражеские СМИ со ссылкой на его сына Ивана написали о подрыве коллаборанта в его машине.
- Глава Луганской ОВА Артем Лысогор подтвердил гибель Филипоненко. Также чиновник отметил, что коллаборанты строили фундамент "народной республики", поэтому под фундаментом и останутся.
- Кстати, Филипоненко был бывшим "руководителем" так называемой враждебной "народной полиции". Неудивительно, что он причастен к пыткам украинцев на временно оккупированных территориях.