Был "главой народной полиции": разведка подтвердила уничтожение Филипоненко в Луганске

Украинская разведка подтвердила, что вместе с движением сопротивления ликвидировала коллаборанта Михаила Филипоненко. Машину вместе с ним взорвали во временно оккупированном Луганске.

Главное управление разведки рассказало, что коллаборант был ликвидирован в 8:40 8 ноября 2023 года. Он был причастен к организации застенков на оккупированных территориях.

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Что известно о ликвидации Филипоненко

Разведчики рассказали, что коллаборант был так называемым "депутатом верховного совета" псевдореспублики в Луганской области от враждебной партии Либерально-демократической партии России.

Он был причастен к организации застенков на оккупированных территориях Луганской области, где военнопленные и гражданские заложники подвергались бесчеловечным пыткам. Сам Филипоненко лично жестоко пытал людей,

– заявила наша разведка.

Наши военные рассказали, что в результате утреннего взрыва Филипоненко погиб на месте.

В Главном управлении разведки рассказали, что военный преступник Филипоненко, ранее был так называемым "министром внутренних дел" террористического образования псевдореспублики в Луганской области и жил в Луганске по улице Парашютной, 48.

Разведчики заверили, что знают все адреса проживания предателей и места, где они служат России на временно оккупированных территориях. В ГУР в очередной раз пообещали, что все военные преступники и коллаборанты получат справедливое возмездие.

Разведчики показали фото машины коллаборанта Филипоненко / Фото ГУР

Что известно о подрыве Филипоненко: коротко