У России выбили ключевой аргумент: как Курская операция сломала ряд планов Кремля

Для Украины было важно контролировать хотя бы один райцентр России. Операция ВСУ в Курской области была символической, чтобы продемонстрировать, что россияне не контролируют собственные границы. Целей она имела множество, в частности сорвать наступательные операции россиян.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог Олег Саакян, напомнив, что оккупантам пришлось отсрочить наступательные действия, они не успели их развернуть в полную силу до конца выборов в США, а планировалось, что в Соединенных Штатах будет дестабилизация и на фоне этого Россия пошла бы в наступление по всем фронтам.

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Какой аргумент относительно переговоров Украина выбила у России

Украина сделала асимметричный шаг, чтобы сломать целый каскад российских действий, которые были связаны между собой и привязаны во времени к избирательному процессу в США. Этого удалось достичь. Политолог отметил, что для Украины важно было перенести боевые действия на территорию России и контролировать ее часть.

"Таким образом выбили российский аргумент о необходимости учитывать реалии на земле. Тогда пусть и небольшой клочок, но он отходит Украине (на Курщине). Это нарушает территориальную целостность России в ее международно признанных границах. Если Россия решила, что ее границы заканчиваются нигде, то это "нигде" будет пролегать так, как будут складываться обстоятельства, принимая во внимание линию фронта", – озвучил Саакян.

В течение какого периода Украине важно удерживать Курщину

Поддержка Украины возросла, новому лидеру США Трампу пришлось корректировать свои заявления, а действующему президенту Соединенных Штатов Байдену быть более решительным в своих шагах. Спецоперация ВСУ в Курской области, по мнению политолога, оказалась эффективной.

Сейчас, по словам Саакяна, Украине важно удерживать эти территории столько времени, сколько она способна это делать с выгодным для себя коэффициентом. По его словам, сейчас вопрос давать бой россиянам или нет – не стоит, вопрос только в том, где именно это осуществлять.

Его лучше давать там, где Украине выгоднее, где пропорция потерь для России значительно больше, чем для Украины; где это происходит путем уничтожения российской инфраструктуры, а не украинской; где лучше всего могут раскрыться положительные стороны украинской армейской машины и негативно российской,

– подчеркнул Саакян.

К примеру, на Востоке степи, где есть возможность проводить "мясные" штурмы, как это любит делать Россия, двигаться километрами вперед, потому что вся растительность там уничтожена, зацепиться там не за что, а на Курщине, по словам политолога, география такая, что там есть болота и леса, а это лучшая территория для динамической модели обороны, которой владеет Украина.

Поэтому, по убеждению политолога, Украина будет пытаться удерживать Курщину как можно дольше, столько времени, сколько будет необходимо, и не только в рамках возможных переговоров с Россией.