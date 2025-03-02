В DeepState утверждают, что ситуация на Курщине для ВСУ ухудшилась

Аналитики Deep State отметили, что ситуация в Курской области для наших военных ухудшилась. Причиной этого является огневой контроль противника над всей логистикой Сил обороны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Deep State в телеграм-канале проекта.

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Какая ситуация в Курской области сложилась для ВСУ

Аналитики рассказали, что, начиная с января, россияне наращивали свои возможности контроля нашего передвижения в Курской области. Однако с нашей стороны, по каким-то причинам, не принимали соответствующие решения, чтобы устранить эту проблему.

В течение февраля она (критическая ситуация – 24 Канал) начала достигать своего пика, а наибольшие осложнения начались после потери Свердликового, которое пробовали восстанавливать тоже не лучшим продуманным образом,

– пишут в Deep State.

Эксперты отмечают, что противник имел возможность прорваться в Новенькое, нарастив определенную группировку и продолжает это делать, почувствовав предыдущий успех.

"Сказать, что они имеют возможность легко закрепиться в селе нельзя, ведь там априори сложно это сделать из-за отсутствия села как такового, и сама местность не способствует этому", – говорится в заметке.

В Deep State отметили, что, очевидно, будет принято решение о проведении стабилизационных мероприятий в направлении Новенького, потому что этот случай набрал даже публичную огласку. Но чем это завершится и возьмет ли для себя противник принципиальной целью там закрепиться – покажет время.

Ресурсы у врага, по данным аналитиков, для этого есть, и они пытаются там обосноваться.

Неприятным моментом является также продвижение врага вдоль границы между населенными пунктами Журавка – Новенькое. Именно из этого района осуществляется наибольшее количество поражения по логистике, которая проходит от Юнаковки в Суджу и положение дел в том районе начало ухудшаться давно,

– пишут аналитики.

Эксперты отмечают, что большое количество бойцов отмечает эту проблему, и с этим необходимо что-то срочно делать, ведь последствия уже являются неприятными в виде поражений не одного десятка средств передвижения.

"Противник продолжает накопление в районе Свердликово, продолжает осуществлять давление и худшим сценарием будет выход кацапов непосредственно на краю Суджи, хотя огневым контролем они практически уже там..." – резюмировали в Deep State.