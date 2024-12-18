Бросают все, что возможно, – боец рассказал, какую задачу враг имеет на Курщине

Российские оккупанты постоянно пытаются вытеснить ВСУ из Курской области. Для этого враг бросает максимальное количество сил и средств.

В частности, перебрасывают силы с других направлений фронта на территории Украины. О 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

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Болезненный вопрос для Путина

Кирилл Сазонов отметил, что россияне перебросили на Курщину 155-ю бригаду из Торецка. Также бросили туда личный состав с Покровского направления. Все пополнения в России идут на два направления: в Курскую область и в Донецкую область. Наиболее подготовленное подразделение, что есть в России – 76-ю десантную бригаду, которая была основной ударной силой для наступления на Запорожское направление, три недели назад сняли и перебросили на Курщину.

Любой ценой выкинут нас отсюда, не считая потерь ни в личном составе, ни в технике, сколько ее тут сожгли наши десантники. Сколько здесь техники сожгли 225-й батальон, наша 41 бригада и дронами, и минометами, и артиллерией. Здесь железа оставили очень много,

– подчеркнул он.

Для кремлевского диктатора Владимира Путина вопрос Курщины очень болезненный. Он постоянно дает указания захватчикам вытеснить оттуда украинских военных и продолжит это делать.