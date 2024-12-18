Зокрема, перекидають сили з інших напрямків фронту на території України. Про 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

Читайте також "Такого не було за 3 роки війни": військовий описав складну ситуацію на Курському напрямку

Болюче питання для Путіна

Кирило Сазонов зазначив, що росіяни перекинули на Курщину 155-ту бригаду з Торецька. Також кинули туди особовий склад з Покровського напрямку. Усі поповнення у Росії йдуть на два напрямки: у Курську область та на Донеччину. Найбільш підготовлений підрозділ, що є в Росії – 76-ту десантну бригаду, яка була основною ударною силою для наступу на Запорізький напрямок, три тижні тому зняли і перекинули на Курщину.

За будь-яку ціну викинуть нас звідси, не рахуючи втрат ані в особовому складі, ані в техніці, скільки її тут спалили наші десантники. Скільки тут техніки спалив 225-й батальйон, наша 41 бригада і дронами, і мінометами, і артилерією. Тут заліза залишили дуже багато,

– підкреслив він.

Для кремлівського диктатора Владіміра Путіна питання Курщини дуже болюче. Він постійно дає вказівки загарбникам витиснути звідти українських військових і продовжить це робити.