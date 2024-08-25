Приблизит ли Курская операция завершение войны: разговор с полковником Британии в отставке

Операция Сил обороны в Курской области вывела войну на первый план для россиян и стала переломным моментом. Существует большая вероятность, что вскоре Владимир Путин будет вынужден либо начать переговоры с Украиной, либо оставить власть.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, объяснив, может ли Курская операция приблизить завершение войны. Также он прокомментировал, как далеко в Россию могут зайти Силы обороны и смогут ли удержать эти территории.

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Давит ли на Путина Курская операция

Украинские войска продолжают продвигаться вглубь России в рамках операции в Курской области. Оказывает ли операция в Курской области достаточное давление на Россию и Владимира Путина, чтобы приблизить окончание войны в Украине?

Да, я на это надеюсь. Это была невероятно удивительная операция украинских сил. Они застали россиян врасплох.

Моя любимая цитата одного из величайших британских генералов – "Нанеси удар врагу как можно быстрее, как можно сильнее там, где ему будет болеть больше всего и когда он этого не ожидает". Это именно то, что украинским силам удалось сделать.

Это свидетельствует о том что они очень-очень тщательно обучались тактике комбинированных ударов, то есть совместной работе танков и пехоты, противовоздушной обороны и артиллерии вместе с беспилотниками.

Для меня как военного, просто удивительным является то, что до сих пор продолжается это контрнаступление украинских сил и россияне до сих пор не смогли пойти в контратаку. Это указывает на то, что на самом деле российские силы очень растянуты, несмотря на то, что в Украине находятся сотни тысяч российских военных. Также у них похоже нет резервов.

Сейчас 200 тысяч российских беженцев направляются на восток в Москву и рассказывают всем, что происходит. Даже в российских новостях уже признают, что Украина "захватила" российскую территорию.

Обычно война мало что значит для элит в Москве, но сейчас она вышла на первый план. Поэтому я, как и все, очень надеюсь, что наступление поставит Украину в очень сильную позицию, а россиян – в слабую. Это большой шаг вперед к завершению этого незаконного вторжения.

Как далеко в Россию могут зайти Силы обороны

Каким вы видите лучший сценарий наступления Украины внутри России?

Это зависит от того, насколько далеко украинское военное командование готово зайти. Логистическую поддержку танков и воинов СОУ, в частности поставки топлива, еды и боеприпасов будет сложнее осуществлять, чем дальше они будут продвигаться вглубь России.

Впрочем, украинские войска будут очень осторожными и точно не перебросят туда слишком много сил с других направлений, где россияне могли бы достичь успехов. Однако я считаю, что это маловероятно, ведь российские военные очень растянуты.

Путин показал, что командная структура российских войск очень жалкая. Это классическая российская структура, где все основные решения принимает только сам Путин и поэтому все происходит очень медленно. Россияне находятся в очень сложной ситуации и на самом деле только от Украины зависит насколько дальше она решит продвинуться.

Как по мне, украинские силы не захотят идти слишком далеко, они просто укрепят свои текущие позиции и это поставит их в сильную позицию для переговоров.

Я знаю, что многие люди на Западе до сих пор были очень сильно обеспокоены ядерной угрозой со стороны россиян. Однако это угроза, о которой мы не должны беспокоиться, потому что россияне могли использовать ядерное оружие ежедневно в течение двух с половиной лет и они этого не сделали. Думаю, они просто не могут.

Важно, чтобы западные лидеры поддерживали Украину как можно больше, поскольку все хотят, чтобы эта война закончилась как можно скорее и на условиях, которые удовлетворят украинское правительство и народ.



Украинские военные, задействованы на Курщине / Getty Images

"Путин будет вынужден вести переговоры или уйти из власти"

Однако российский диктатор Владимир Путин заявил, что не будет вести переговоры с Украиной после наступления внутри России. Что вы думаете об этих последних заявлениях Кремля?

Путин находится под давлением, которого он еще никогда не испытывал за последние 20 лет, вообще за все время его правления Россией. Российскому народу рассказывают то, что он является блестящим военным стратегом, однако это неправда. Путин – уязвим, думаю, что он находится в сложном положении. Эти заявления сделаны для российского народа, а не для мира.

Путин осознает, как только российский народ поймет, насколько он некомпетентен, тогда его время пребывания у власти очень ограничится. Он может говорить о том, что россияне не пойдут на переговоры, впрочем у него просто не может быть другого выбора.

Когда Евгений Пригожин возглавил мятеж и пошел на Москву, это почти свергло режим Путина. Маневр украинских сил под Курском является более важным и значимым, чем мятеж Пригожина и сил "Вагнера".

Сейчас Путин может держаться за власть своими последними пальцами. Поэтому важно, чтобы Запад продолжал давить на российского диктатора, поддерживал Украину, а украинские силы продолжали делать то, что делают в течение последних двух недель.

Я не могу сказать, что сейчас российские силы и Путин находятся в шаге от побега. Однако они в очень сложном для себя положении. Они могут говорить, что не собираются вести переговоры, но на самом деле у них скоро может не будет другого выбора.

Владимир Путин немного нервничал во время встреч с российскими командирами. Как он чувствует себя сейчас?

Он чувствует себя довольно плохо. Недавно у него была встреча с командующими. Некоторые из ключевых командующих, такие как Валерий Герасимов, не присутствовали. Вероятно, он избавился от многих этих людей и в Москве есть много комментаторов, которые начинают ставить под сомнение его лидерство. Это было бы неслыханно еще несколько недель назад.

Как говорят в Британии, Путин сейчас "стоит на тонком льду, а в Москве с каждым днем становится все жарче". Я думаю, что он едва держится и нам на Западе нужно сохранять спокойствие и поддерживать ваши усилия. Надеюсь, что украинские силы продолжат наступление. Есть большая вероятность, что Путин вскоре будет вынужден вести переговоры или уйти из власти.

Как много территорий России Украине нужно захватить, чтобы иметь важные рычаги влияния на ход переговоров?

То, что Украина сделала до сих пор наверняка было бы достаточно. Знаете, это же "Россия-мать", никто не захватывал российскую территорию начиная со Второй мировой войны. Именно Курск является синонимом великих танковых сражений 1943 года. Это укоренилось в психике россиян, никто никогда не думал, что чужая страна сможет вторгнуться и захватить эту "священную" для россиян землю.

Однако Украина это сделала. Это имеет огромное психологическое влияние на все российское общество, которое до недавнего времени полностью поддерживало Кремль и Путина. Поэтому это не вопрос размера "захваченных" территорий.

Кто-то спросил меня, будет ли Украина наступать на Москву. Я сказал, что это очень маловероятно и не нужно. Этот маневр (операция в Курской области – 24 Канал) произвел настолько сильное впечатление на Москву, что сделанного должно быть достаточно, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров. Это позволит вернуть оккупированные территории Украины в обмен на возможное возвращение России части захваченных территорий за последние несколько недель.

Что может еще больше дестабилизировать российскую армию

Российские власти заявили, что Украина пыталась наступать на другом направлении, якобы Силы обороны пытались атаковать Белгородскую область. Если СОУ пойдут в наступление на еще одну область, что это будет означать для России и стал бы этот шаг настолько значительным, что привел бы к завершению войны в Украине?

Украинское военное командование было очень хитрым и умным в том, как они проводили Курскую операцию. Украина заставила российские власти и командиров думать; они не знают, что происходит, не знают, где будут осуществлены атаки. Если бы Украина атаковала на направлении к Белгороду, это еще больше бы дестабилизировало российское командование и военных.

Последние несколько недель и месяцев такие эксперты как я, говорили о потенциальных украинских атаках на Крым. Похоже, что россияне поверили в это и укрепили оборону Крыма, а Курское направление осталось легко защищенным. Наступление на Курск полностью разбалансировало российское военное командование.

Следовательно, атака на другую область России еще больше дестабилизирует ее. Я уверен, что командиры и президент Украины в Киеве работают над тем, чтобы не разбалансировать свои силы. К наступлению привлечено много танков, пехота и дроны. Однако они (украинские военные – 24 Канал) не хотят оставлять ослабленными другие участки фронта, где россияне могут использовать это.

Российская армия очень растянута и не способна делать что-то большее, чем проводить локальные атаки на украинские позиции. Поэтому если бы я руководил военными операциями в Украине, я бы точно атаковал Россию еще в других местах. То, что произошло в Курской области действительно сильно изменило ситуацию. Этого будет достаточно для достижения целей украинского правительства.

Курская операция стала переломным моментом в войне

Считаете ли вы что сейчас наступил переломный момент в этой войне?

Да, абсолютно. Это очень значительный переломный момент. Однако поддерживать темп западные союзники Украины должны не только поставками боеприпасов и оборудованием, но и вербально на мировой арене. Путин должен понять, что он попал в ловушку, из которой нет выхода. Он должен видеть, что в Европе нет слабости и она будет продолжать поддерживать Украину, что бы ни случилось.

На данный момент Путин "пасет задних", а все из-за этого события. Я уверен, что и он, и Россия ищут выход, но выход военным путем я пока не вижу. Российские силы очень растянуты, поэтому если Путин захочет остаться на посту президента, ему рано или поздно придется вести переговоры с Киевом.

Значит ли это, что Путин не может остаться у власти, пока часть территории России под контролем Украины?

Из всех заявлений, которые мы слышали из Кремля за последние два с половиной года войны и за последние 20 лет правления Путина можно сказать, что он видит себя в роли великого российского лидера, который должен восстановить бывший советский блок.

Однако теперь Путин теряет часть территории России. Итак, он достигает совершенно противоположных результатов тому, что он говорил, что собирается сделать. Это полный провал. Я не могу поверить, что русский народ продолжит поддерживать кого-то, кто так сильно их подвел.



Курская операция стала переломный моментом в войне / Getty Images

Чем больше всего удивила операция на Курщине

Со стороны российского населения нет такого сопротивления, которое было в Украине в начале полномасштабного вторжения. Почему россияне не готовы защищать собственную страну в Курской области?

Российский народ кормили информацией о том, что Путин является великим военным стратегом. Только сейчас они осознают, что это не так. Все эти годы их кормили пропагандой и дезинформацией. И только сейчас они это поняли.

Мы очень удивлены фактом, что местные россияне в Курске приветствовали заход украинских сил. Это, без сомнения, имеет глубокое влияние на Москву. Мы также видели, как 200 тысяч беженцев покинули Курскую и Белгородскую области и отправились на Восток, рассказывая эту историю.

Российский народ только начинает познавать правду о так называемой "специальной военной операции" Путина. Последние два с половиной года их кормили ложью, но сейчас они понимают правду и осознают, что незаконное вторжение в Украину не в их интересах.

Надеюсь, они позаботятся о том, чтобы добиться смены руководства или хотя бы убедить Путина, что ему нужно как можно скорее договариваться с Украиной.

Почему удалось застать врасплох россиян

Российских военных командиров и Владимира Путина застало врасплох наступление вглубь России. Почему они не узнали об этих планах? Просто недооценили Украину и украинскую армию?

Это ключевой вопрос, на который военные аналитики ищут ответы. Почему Россия не знала, что это планировалось? Есть ряд причин. Прежде всего это высокомерие и тщеславие российского командования и Путина. Эти факторы помешали им увидеть то, что происходило прямо перед ними.

Украинцы очень хорошо провели эту операцию. Первый принцип войны, который не менялся тысячи лет, это неожиданность – если вы сможете застать своего врага врасплох, вы будете на полпути к победе над ним.

Почему же они не узнали об этих планах? Украинские силы, видимо, готовились к этому много-много месяцев. Тысячи людей и танков было бы относительно легко обнаружить российским разведчикам и спутникам, но они этого не сделали и были сосредоточены в другом месте.

Они совершенно не ожидали этого и были полностью незащищены. Россия – боксер, который получил тяжелый удар и оказался на грани нокаута. Возможно, через несколько лет поймем все детали этого и выясним, как украинские силы смогли застать россиян врасплох.

Они похоже не могут разобраться в ситуации, контратаковать и сделать что-то, чтобы остановить украинское наступление. В итоге, думаю, это лишь подчеркивает, в каком шоковом состоянии находится российское руководство и командование.

Отвечая на ваш предыдущий вопрос, могу сказать, что это переломный момент в этой войне, который приведет к скорейшей победе Украины.



Россияне не оказывали сопротивления Силам обороны / Getty Images

Чем для Путина может обернуться мобилизация в России

Агентство Bloomberg сообщило об определенных проблемах в России относительно призыва на военную службу и получения достаточного количества живой силы для продолжения агрессивной войны против Украины. Также издание отметило, что Россия может провести еще одну мобилизационную кампанию до конца этого года. Какие шансы на такое развитие событий и может ли это решить все проблемы России на поле боя?

Нет, не думаю. У России есть реальные проблемы. Большинство российских солдат на передовой – срочники. Их тренировали очень мало времени. Боевой дух у них ужасный. Как военный, который провел 30 лет на полях сражений по всему миру, могу сказать, что моральный дух является абсолютно ключевым.

Вы действительно должны хотеть сражаться, чтобы вести борьбу. Воевать – это действительно неприятная вещь. Эти молодые срочники, которых мы видели в Курске, не воевали. Они отступили.

Россия уже опустошила свои тюрьмы и мобилизовала много заключенных. Там людей уже больше нет. Сама по себе мобилизация в России будет иметь негативный эффект. Когда несколько лет назад у них была частичная мобилизация, десятки тысяч российских мужчин бежали из страны, потому что не хотели воевать. То же произойдет снова, если россияне не смогут их научить. А они очевидно, что не могут.

Это не более чем "пушечное мясо". Вопрос российской живой силы – это еще одна вещь, которая полностью ограничивает российскую армию. Поэтому такая важная операция продолжается сейчас. Россиянам понадобятся годы, чтобы восстановить свою армию. И это очень важно для НАТО.

Москва не собирается угрожать НАТО в течение многих-многих лет. Я считаю, что Альянс должен предоставить Украине гораздо больше танков и истребителей, которыми некоторые лидеры планировали защищаться от агрессии России.

Сможет ли Украина удержаться на Курщине

Что нужно Украине, чтобы удержать захваченную территорию в Курской области? Сложно ли это делать определенное время?

Это вполне возможно. Украина безусловно может окопаться, установить танковые ловушки и минные поля. Дело в том, считает ли Украина, что оно того стоит. Не думаю, что есть какие-то сомнения относительно того, хочет ли Украина удерживать эти позиции.

Очевидно, что россияне не смогли отбить атаку Украины на Курском направлении. Каждая битва, которую я могу вспомнить из истории, всегда имела план контратаки и соответствующие резервы, а россияне – нет. Если Украина хочет удержать эту территорию, она безусловно может это сделать. Считает ли правительство Украины, что это стоит усилий и потенциальных потерь? Решать Украине.

Но я считаю, что их операция действительно потрясла Кремль и в целом Россию. Надеюсь, что в ближайшие недели это позволит Украине достичь мира, который удовлетворит украинский народ.



Украинский воин в Судже / Getty Images

Имеет ли Россия стратегические резервы, чтобы отбить Курскую область

Имеет ли еще Россия стратегические резервы внутри страны, которые могут быть привлечены для отражения наступления Украины на российской территории? Если Россия не захочет перебрасывать часть войск из зоны боевых действий на Востоке в Курскую область – есть ли у них такая возможность?

Я не думаю, что они это делают на самом деле и у них есть такой мобильный резерв. Есть несколько президентских гвардий, которые защищают Путина. Он перебросил средства противовоздушной обороны с передовой, чтобы защитить свои дворцы в Москве и в Сочи.

Путин наверняка больше беспокоится о собственной безопасности и любые резервные войска, которые у них могут быть, видимо, будут защищать Кремль и Путина. Не думаю, что у них есть стратегический резерв, который можно будет перебросить на Курск или Белгород. Его не существует.

Их воины все на передовой. Их танки почти все там. Ведутся разговоры о том, чтобы расконсервировать танки времен Второй мировой войны и перебросить их на фронт. Армия, которая имеет резервы, точно не действует таким образом. Так что, я действительно не верю в это. Думаю, что Россия находится в очень сложном положении. Это блестящий шаг Украины. Надеюсь, что он позволит достичь результатов, которых хотят президент, правительство и народ Украины.

Владимир Путин не объявил военное положение и даже полномасштабную мобилизацию внутри России. Неужели он так боится своего народа?

Думаю, что да. Если Путин на такое пойдет, это абсолютно покажет, что он потерпел поражение.

Вспомним первые дни незаконного вторжения, которое якобы должно было длиться 2 – 3 дня. Сейчас пошел 3 год войны. Погибло более 600 тысяч российских солдат, а более 200 тысяч беженцев из Курска направляются на восток России. Это абсолютная катастрофа. Путин, вероятно, пытается выяснить то, как он может выжить и не быть свергнутым своим народом.

Речь идет о возможном возвращении к тем временам, когда русский народ избавился от царей России в начале прошлого века. Путин сегодня воображает себя "великим царем". Вполне возможно, что его ждет тот же конец, что и последнего царя в далеком 1917 году.

Запад понял, что у Путина нет никаких "красных линий"

Поняли ли западные лидеры, что у Путина нет никаких "красных линий" в отношении Украины. Он не использовал ядерное оружие в ответ на наступление Украины на территорию России. Может ли произойти какое-то большое изменение западной философии относительно всех угроз Путина об эскалации и ядерном оружии?

Да, я на это надеюсь. Совершенно очевидно, что "красные линии" Путина и его угрозы ядерным оружием – это полный блеф и болтовня. Российская ядерная доктрина теоретически позволяет ему применить ядерное оружие в случае захвата российской территории, что, условно говоря, и происходит в Курской области.

Однако он этого не сделал. Все остальные его "красные линии", где он угрожал применить ядерное оружие, появлялись и исчезали. Надеюсь, что западные лидеры активизируются и осознают, что "красные линии" исчезают.

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Поэтому те, кто почувствовал, что не может поставлять Украине военную технику и помощь, теперь осознают, что могут. Чем быстрее они это сделают, чем больше предоставят оружия, тем быстрее они принесут мир в Украину.

Издание Politico сообщило, что Белый дом открыт к предоставлению Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, которые имеют дальность полета на 320 километров и могут использоваться вместе с истребителями F-16. Если такое решение примут, что это будет означать для обеих сторон? Наступление Украины внутри России ускорило это решение?

Да, теперь Белый дом и западные лидеры поняли, что "красных линий" Путина не существует. Ранее украинскому правительству не разрешали использовать британские ракеты большой дальности Storm Shadow по России. Если бы они смогли предоставить это оружие, это ускорило бы мир. Украина тогда могла бы наносить удары по стратегическим целям вглубь России, что еще больше обессилило бы российские силы.

Это было бы действительно положительным шагом, если бы правительство США разрешило это. Если это произойдет, а британское и французское правительства взамен позволят использовать свои ракеты большой дальности по России, это опять-таки ускорит конец ужасного и незаконного вторжения.

Думаете, что Великобритания ждет решения от Белого дома?

Надеюсь, что Великобритания примет это решение самостоятельно. Но если Белый дом позволит Украине использовать эти дальнобойные ракеты по России, тогда у Лондона не будет абсолютно никаких причин не делать то же самое.