Операция Сил обороны в Курской области до сих пор продолжается, – Сибига

Украинские военные продолжают мужественно бороться против врага на Курском направлении. Защитники выполняют поставленные задачи в рамках операции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в интервью японскому телеканалу NHK.

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Что рассказал Сибига о ситуации в Курской области

Глава украинского МИД отметил, что украинские солдаты продолжают "мужественно выполнять свою миссию" на Курском направлении. При этом основные цели этой военной операции Силами обороны были достигнуты.

У нас есть официальные комментарии наших главнокомандующих, например, генерала Сырского... Все-таки эта ситуация является важным элементом, важным фактором в наших возможных переговорах. Потому что, все же, операция там продолжается,

– сказал Сибига.

Он также отметил, что Украина и весь мир ожидают "безусловное да" от России относительно временного прекращения огня. Соответственно, не говорится о выводе украинских войск из Курской области в обмен на 30-дневное перемирие.

В то же время главный украинский дипломат заявил, что наше государство хочет закончить войну в этом году и не будет препятствовать этому процессу. Но он утверждает, что единственным, кто хочет продолжения конфликта, является президент России Владимир Путин.

К слову, в Генштабе ВСУ в утренней сводке с фронта 16 марта рассказали, что за прошедшие сутки в Курской области произошло 19 боестолкновений. Враг также нанес 34 авиационных ударов, сбросив 63 управляемые бомбы и совершил 243 артиллерийских обстрела, в том числе 5 – из реактивных систем залпового огня.