Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в інтерв'ю японському телеканалу NHK.

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Що розповів Сибіга про ситуацію у Курській області

Глава українського МЗС зазначив, що українські солдати продовжують "мужньо виконувати свою місію" на Курському напрямку. При цьому основні цілі цієї військової операції Силами оборони були досягнуті.

У нас є офіційні коментарі наших головнокомандувачів, наприклад, генерала Сирського… Все-таки ця ситуація є важливим елементом, важливим фактором у наших можливих переговорах. Тому що, все ж таки, операція там триває,

– сказав Сибіга.

Він також відзначив, що Україна та весь світ очікують на "безумовне так" від Росії щодо тимчасового припинення вогню. Відповідно, не мовиться про виведення українських військ з Курської області в обмін на 30-денне перемир'я.

Водночас головний український дипломат заявив, що наша держава хоче закінчити війну цього року і не буде перешкоджати цьому процесу. Але він стверджує, що єдиним, хто хоче продовження конфлікту, є президент Росії Владімір Путін.

До слова, у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні з фронту 16 березня розповіли, що минулої доби в Курській області відбулося 19 боєзіткнень. Ворог також завдав 34 авіаційних ударів, скинувши 63 керовані бомби та здійснив 243 артилерійських обстріли, зокрема 5 – із реактивних систем залпового вогню.