Там російські війська завдали понад 30 авіаударів та здійснили понад 240 артилерійських обстрілів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку агресор 8 разів штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська та у бік Петрівки.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Лозової та Копанок на Куп’янському напрямку. Там відбулося 4 атаки загарбників.

Противник 16 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Балка Журавка, Іванівка, Надія, Ямполівка та Григорівка.

Ворог 16 разів атакував на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Два ворожих штурми відбили Сили оборони на Сіверському напрямку. Ворожі сили намагалися просуватись в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку агресор атакував один раз у районі Оріхово-Василівки.

17 атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк та Дружба.

Ситуація на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 36 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Новоторецьке, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Котлине, Успенівка, Надіївка та Андріївка.

ЗСУ зупинили 36 наступальних дій ворога: дивіться на карті

ЗСУ відбили 14 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Розлив.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили 4 атаки в районах Новополя та Новосілки.

На Оріхівському напрямку окупанти 15 разів атакували позиції наших захисників в районах населених пунктів Степове, П’ятихатки, Щербаки, Жереб’янки та Кам’янське.

4 безрезультатних спроби атакувати позиції підрозділів України здійснили росіяни на Придніпровському напрямку.

Минулої доби на Курщині відбулося 19 боєзіткнень, ворог завдав 34 авіаційних ударів, скинувши 63 керовані бомби та здійснив 243 артилерійських обстріли, зокрема 5 – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1400 осіб. Також наші воїни знешкодили десять танків, 20 бойових броньованих машин, 78 артилерійських систем, дві РСЗВ, засіб ППО, 180 БпЛА та 113 одиниць автомобільної техніки окупантів.