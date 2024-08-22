США до сих пор выясняют цели ВСУ в Курской области, но не против применения там своего оружия

Операция ВСУ в Курской области продолжается с 6 августа. Впрочем, США до сих пор выясняют цели Украины, в частности в контексте создания "буферной зоны".

Представительница Пентагона Сабрина Сингх отметила, что политика США по применению американского оружия осталась неизменной. США позволяют Украине вести огонь в ответ на российские атаки из приграничных регионов, включая Курскую и Сумскую области.

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Как в США комментируют Курскую операцию

На вопрос, почему США до сих пор не дали оценку наступления ВСУ в Курской области, Сингх ответила, что Штаты "сейчас узнают больше о том, что украинцы делают" на той территории.

Когда речь идет о Курщине, мы имеем понимание того, что сказал президент Зеленский – что они хотят создать буферную зону. Мы все еще работаем с Украиной над тем, как это вписывается в ее стратегические цели на поле боя,

– рассказала представительница Пентагона.

Она также подтвердила, что США не вносили изменений в свою политику относительно использования оружия по целям на территории России.

"Наша политика позволяет Украине осуществлять огонь в ответ для самозащиты от российских атак, которые идут из приграничных регионов. Эти приграничные регионы охватывают Курскую и Сумскую области. И они защищаются от российских атак из этого региона", – отметила Сингх

Напомним, что Владимир Зеленский во время выступления на Международном ветеранском форуме, заявил, что украинские защитники в Курской области "отправляют войну россиянам домой". Он отметил,, что Украине нужно создать России как можно больше проблем на ее территории, чтобы "выгнать оккупанта с нашей земли".