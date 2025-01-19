Враг думал, что резервов у нас нет, – Сырский раскрыл идею проведения Курской операции

В августе 2024 года украинская армия начала проведение Курской операции. Это было сделано для того, чтобы предупредить наступление врага на 2 участках украинской территории.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в эфире национального марафона.

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Как возникла идея проведения Курской операции

Александр Сырский отметил, что 10 мая 2024 года противник начал широкомасштабную наступательную операцию на Харьковском направлении. А Курской операцией наши защитники фактически опередили врага в развертывании резервов вдоль границы, в частности от Сум, Харькова и Волчанска.

Враг не ожидал, что у нас есть бригады, которые были выведены в резерв для боеспособности. Противник думал, что резервов у нас нет,

– сказал генерал.

По словам главнокомандующего ВСУ, россияне думали, что резервов для противостояния наступлению в украинской армии нет, а ситуация в армии сложилась критическая после Авдеевки. Тогда же враг планировал провести 2 главных удара: один удар был на Харьков, а другой – на Сумы.

"Когда мы начали выводить наши части и занимать оборону, то противник решил наступать силами, которые были у него в распоряжении. Это было порядка 43 тысяч, по нашим данным, которые были развернуты в районе Белгорода на Харьковском направлении, и 26 тысяч на Сумском направлении", – объяснил Сырский.

Какие причины проведения Курской операции были еще

Генерал также рассказал, что с июня противник начал переходить к наступлению и создавать группировки фактически по всей линии фронта.

Нам было надо найти какое-то решение проблемы, которая бы отвлекла действия противника, заставила бы его снять часть своих сил с главных направлений, это, во-первых, а, во-вторых, нейтрализовать угрозу для нас на новых участках наступления. И тогда в ходе детального анализа создания группировок противника, концентрации его войск, было найдено слабое место как раз на Курском направлении,

– отметил Сырский.

Он также отметил, что в Курскую область удалось вывести три бригады десантно-штурмовых войск, а также еще несколько бригад, которые восстанавливают боеспособность, доукомплектовали их и, соответственно, провести эту наступательную операцию.

По словам Александра Сырского, Курская операция – это беспрецедентный случай, когда страна-агрессор была вынуждена обороняться на своей территории, и вынуждена была перебросить с других направлений и создать группировку, которая насчитывала 67 тысяч лучших своих частей.