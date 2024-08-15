Путин это осознает: какие последствия для диктатора может иметь операция на Курщине

Украина взяла на себя ответственность, начав операцию в Курской области. В случае предоставления разрешения бить дальнобойным вооружением по тылу в России, это уже не будет считаться повышением эскалации.

"Красные линии" давно исчезли. Остался только Владимир Путин, который в очередной раз слышит ложную информацию от губернаторов. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что диктатору совершенно не нравится то, что он слышит.

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К чему может привести операция на Курщине

По мнению Чаленко, единственное, что сейчас ищет Путин, это понимание, где границы собственного прокола и где Украина может достичь стратегического успеха. Операция на Курщине может вообще заложить дополнительные основы для разрушения путинского режима. И глава Кремля осознает это.

Дело в том, что определенные страны Запада до сих пор против этого. Они боятся тех событий и последствий, которые могут произойти после дворцового переворота или какой-то смуты. В то же время Путин своими действиями в очередной раз объявил, что не хочет идти на переговоры и обменивать военнопленных.

Путин является не договороспособным – это сигнал для Запада. Если не хотите разрушать Россию, то надо делать прямые контакты с российской элитой для поиска преемника, который сможет внедрить соответствующие вещи в жизнь и вернуть мир в европейскую часть,

– констатировал Игорь Чаленко.