"Червоні лінії" давно зникли. Залишився лише Владімір Путін, який вкотре чує неправдиву інформацію від губернаторів. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що диктатору абсолютно не подобається те, що він чує.

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До чого може призвести операція на Курщині

На думку Чаленка, єдине, що зараз шукає Путін, це розуміння, де межі власного проколу й де Україна може досягти стратегічного успіху. Операція на Курщині може взагалі закласти додаткові підвалини для руйнування путінського режиму. І глава Кремля усвідомлює це.

Річ у тім, що певні країни Заходу досі проти цього. Вони бояться тих подій та наслідків, які можуть відбутися після палацового перевороту чи якоїсь смути. Водночас Путін своїми діями вкотре оголосив, що не хоче йти на перемовини та обмінювати військовополонених.

Путін є не договороздатним – це сигнал для Заходу. Якщо не хочете руйнувати Росію, то треба робити прямі контакти з російською елітою для пошуку наступника, який зможе впровадити відповідні речі в життя і повернути мир у європейську частину,

– констатував Ігор Чаленко.