Украинские воины выбили россиян из квартала в Часовом Яру

ВСУ провели успешную операцию по зачистке одного из кварталов города Часов Яр в Донецкой области. Бои в этом районе продолжаются, ситуация остается напряженной.

Об этом в эфире Общественного рассказал представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Андрей Полухин, сообщает 24 Канал. По его словам, украинским защитникам удалось отбить стратегический участок.

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Важный успех ВСУ

Андрей Полухин отметил, что ситуация в районе остается сложной.

Наши бойцы провели успешную операцию, зачистив один из кварталов города от вражеской пехотной группы, которая смогла переправиться через канал и закрепиться в одной из руин. Наши ребята зашли на территорию и зачистили несколько зданий,

– рассказал он.

По его словам, противник не меняет тактики и продолжает бои в пределах городской полосы.

Враг пытается штурмовать наши позиции в районе Часового Яра, использует небольшие пехотные группы, в частности диверсионно-разведывательные, чтобы зайти в тыл и завязать бой за спинами наших защитников,

– объяснил военный.

К слову, ранее под Часовым Яром "задвохсотили" российского пропагандиста. Речь идет о Магомеде Бучаеве, который был продюсером на одном из российских каналов.

В июле этого года 27-летний россиянин пошел воевать. А в начале ноября участвовал в штурме Часового Яра.