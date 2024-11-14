Штурм на Курщине закончился для оккупантов потерями: бойцы 36 бригады показали, как уничтожали врага

Российские военные пытаются штурмовать позиции ВСУ на Курщине. Впрочем, такие атаки заканчиваются существенными потерями для врага.

Так, бойцы 36-й бригады показали, как давали отпор оккупантам во время одного из штурмов и наносили потери россиянам. Об этом со ссылкой на официальную страницу бригады сообщает 24 Канал.

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Как бойцы 36-й бригады уничтожали врага на Курщине

Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты успешно отбили попытку штурма российских войск в Курской области. Кадры точной работы украинские защитники показали в сети.

Так, благодаря слаженной работе аэроразведки бойцам удалось вовремя обнаружить группу российских военных, начавшую штурм в направлении позиций, которые занимают Силы обороны Украины. В общем, враг привлек несколько отделений пехоты и несколько боевых машин.

Украинские защитники показали, что по меньшей мере одну БМП успешно поразили дроном. Другие, вероятно, высадили штурмовиков и спрятались в лесополосе. Российские десантники искали укрытие в разных местах, даже под мостами, однако это не помогло им провести успешный штурм.

В 36-й бригаде не озвучивали потери врага во время этого штурма, но, судя по опубликованным видео, мало кто из оккупантов вернулся живым из этой атаки.

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Ранее воины 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили 10 единиц бронетехники противника. Кадры отражения масштабной атаки показали в сети.