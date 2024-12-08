ВСУ продвинулись в Курской области, – ISW

Силы обороны продолжают ведение операции в Курской области. Так, ВСУ удалось продвинуться на Курщине и восстановить утраченные позиции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Где ВСУ имели успех

Аналитики ISW сообщили, что Силы обороны Украины недавно продвинулись в районе главного плацдарма в Курской области. Так, на геолокационных кадрах от 7 декабря видно, что ВСУ прошли в центре Погребков и, вероятно, взяли под контроль Орловку, Марьевку, Малую Локню, Старую Сорочину и Новую Сорочину. Все населенные пункты расположены к северо-востоку от Суджи.

В то же время российские "военкоры" утверждали, что их силы якобы продвинулись в южной части Плехово, а также вблизи Новоивановки и Малой Локни. Впрочем, в Институте изучения войны не нашли подтверждения, что россияне имели успехи на Курщине.



Что происходит на Курщине / Карта ISW

В ISW также добавили, что 7 декабря Россия начала вторую фазу контрнаступательной операции по вытеснению ВСУ из Курской области. Об этом также сообщали украинские военные. В частности, представитель бригады ВСУ, действующей на Курском направлении, сообщил, что российские войска атакуют механизированными колоннами, но во время этих штурмов наши военные успешно уничтожают бронетехнику врага.