На Курщине операторы ССО взяли в плен морских пехотинцев России: эксклюзивное видео

Украинская армия продолжает операцию в Курской области. Недавно операторам ССО удалось взять в плен очередную группу вражеских пехотинцев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВС Украины.

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Пополнение обменного фонда в Курской области

Так, бойцы ССО во время проведения специальный действий в Курской области нанесли существенные потери в живой силе противнику. Более того, они взяли в плен несколько десятков военнослужащих 810-й бригады морской пехоты России

"Именно так вражеские морпехи должны "отмечать" свой профессиональный праздник", – подытожили в ССО.

Как бойцы ССО взяли в плен россиян на Курщине: смотрите видео

Заметим, также на днях операторы 73 морского центра ССО ВСУ совершили успешный налет на позиции россиян в Курской области и показали видео. Им удалось уничтожить двух военнослужащих армии России.

Ранее во время ведения специальной разведки на Курщине воины 8-го полка Сил специальных операций уничтожили 10 оккупантов. Еще 3 солдат армии страны-агрессора взяты в плен.