Россияне применяют на Курщине тактику выжженной земли: какая ситуация с наступлением врага

Враг не прекращает штурмовых действий в Курской области, однако Силы обороны продолжают держать активную оборону и наносят противнику существенные потери. В ответ на потери российская армия прибегает к привычной тактике выжженной земли.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник. Он также отметил, что оккупанты постоянно поддерживают интенсивность атак, поэтому нынешнюю ситуацию на поле боя сложно считать новой волной наступления, передает 24 Канал.

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Россия использует на Курщине тактику выжженной земли

Мысник сообщил, что в Курской области российские войска не прекращают наступательные штурмовые действия. Кроме, того интенсивность обстрелов на этом участке фронта достаточно высока. Также на Курщине российские военные концентрируют живую силу и технику. По словам Мысника, перебрасывать резервы врагу позволяет внутренняя транспортная инфраструктура.

В ВСУ добавили, что российская армия на Курщине прибегает к привычной тактике выжженной земли. Так, за сутки враг может нанести около 40 авиаударов по району, контролируемому Силами обороны.

Враг применяет такую же тактику, как на Донбассе и Юге нашей страны. Они в ноль "выносят" свои населенные пункты, бьют по своему населению, по домам, а потом осуществляют мясные штурмы,

– рассказал Мысник.

В то же время наши Силы обороны задействуют тактику активной обороны. Как пояснил Мысник, такие боевые действия имеют манёвренный характер, что позволяют использование максимального арсенала оружия. В то же время украинские военные также учитывают природные условия и рельеф, чтобы нанести врагу максимальные потери.

Резюмируя, Мысник отметил, что сейчас на Курщине происходит очередная волна штурмов. Враг на некоторых участках увеличивает количество атак, а на другой – уменьшает. Сейчас армия противника накопила ресурсы, поэтому начала с большей интенсивностью штурмовать позиции ВСУ.