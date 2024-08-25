Действия на Курщине – лишь часть большой операции: Зеленский сказал, что было нужно ВСУ

Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области является только частью большой операции. Также президент объяснил, на что направлены действия ВСУ.

Президент Украины во время интервью представителям индийских СМИ сказал, чего достигли украинские военные, благодаря Курской операции, пишет 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о Курской операции

Курская операция – это часть большой военно-политической, военно-дипломатической операции. Все, что мы делаем, – только для того, чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру,

– заявил Зеленский.

Президент добавил, что Курская операция не позволила российским оккупантам:

захватить Сумскую область,

ослабить наши позиции.

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Владимир Зеленский отметил, что Украине было очень сложно длительное время без помощи партнеров. В частности, было очень сложно перехватить инициативу.

"Это лишь один из этапов замысла, вы его увидите... До конца все цели наших шагов я не могу вам рассказать. Когда все закончится, если у нас все получится, станет очевидным, для чего и что мы делали", – подытожил Зеленский.