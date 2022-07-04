Не только "Торнадо" и вертолет: что известно о потерях российского гарнизона на Змеином
Источник:Суспильне
ВСУ продолжают операцию на Змеином. Они уже уничтожили кучу вражеской техники и личного состава, заставив россиян бежать с острова.
Операция на Змеином завершится только тогда, когда украинские военные обезопасят подразделения от вражеских ударов. Об этом сообщила начальница координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
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Сколько вражеской техники уничтожили ВСУ на Змеином
Гуменюк рассказала, что во время проведения военной операции ВСУ на острове Змеиный российская оккупационная армия потеряла:
- 4 зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1",
- 2 зенитно-ракетных комплекса "Тор",
- реактивную систему залпового огня "Град",
- радиолокационные установки.
Всем понятно, что географическое положение острова – специфическое, поэтому для того чтобы мы утверждали, что держим над ним контроль, нам нужно обезопасить свои подразделения, в том числе от ударов вражеского флота и вражеской авиации,
– отметила Гуменюк.
Поэтому, по ее словам, операция на острове продолжается. Ее будут проводить, пока ВСУ не установят полноценный контроль над островом.
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Коротко о ситуации на Змеином
- Украинские защитники 20 июня нанесли удар по Змеиному, принеся россиянам немалые потери. По данным разведки, в результате атаки погибло много вражеских военных.
- На следующий день на Змеиный прилетели ракеты. Они попали во вражеский "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.
- Гуменюк рассказала, что ВСУ нанесли сразу несколько мощных ударов по Змеиному. По ее словам, военная операция продолжается и нуждается в тишине.
- Уже 27 июня наши бойцы совершили еще 10 точных попаданий по позициям оккупантов. ВСУ снова поразили вражеский ЗРК "Панцирь-С1".
- Через 3 дня в оперативном командовании "Юг" сообщили, что украинские ракетные и артиллерийские подразделения снова атаковали оккупантов на острове. Россияне понесли бешеные потери среди личного состава и техники, поэтому начали оттуда бежать.
- Впоследствии это подтвердил и главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный. Он обнародовал видео, на котором была видна мощная атака по захватчикам на острове.
- В России традиционно не признали своего поражения и назвали бегство со Змеиного "жестом доброй воли". Однако уже 1 июля оккупанты сбросили на остров фосфорные бомбы.
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