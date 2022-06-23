Оперативное окно "живое", – военный эксперт сказал, есть ли угроза окружения Лисичанска

Пока угрозы полного окружения Лисичанска нет. Там довольно большое оперативное "окно", по которому можно поставлять гуманитарную помощь и вооружение.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его мнению, пока не стоит говорить об угрозе полного окружения Лисичанска. Ситуация контролируется.

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Известно, что захватчики продвинулись вперед и находятся в 15 километрах от южных окрестностей Лисичанска. Но, по словам господина Черника, туда вполне реально довозить гуманитарную помощь и разное вооружение для военных.

Есть достаточно большое оперативное пространство для логистики

По его словам, пока существует условное оперативное "окно" с территории возле Лимана на севере до Соледара на юге, до тех пор пока Лисичанск не будет находиться под угрозой полного окружения. Это довольно большое оперативное пространство, в котором можно осуществлять всю необходимую логистику.

Также есть дорога Бахмут – Лисичанск. Но это не единственная трасса. Там довольно большая сеть абсолютно нормальных дорог, по которым можно осуществлять логистику,

– отмечает Петр Черник.

Тем не менее, российские захватчики бросили совершенно огромные силы на захват Луганской области. В некоторых местах они имеют 20-кратное преимущество в артиллерии. А подразделения Вооруженных Сил героически сражаются за каждый метр украинской земли.

По мнению Черника, даже потенциальная потеря Северодонецка или отход от Лисичанска не будет катастрофой для украинских военных. Очень важно здесь не допустить второго Мариуполя. Если будет угроза оцепления – тогда лучше отойти.

Ранее глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты захватили Лоскутовку, Рай-Александровку и приблизились к южным окрестностям Лисичанска на расстояние до 15 километров.

Он сразу успокоил людей: украинские военные были вынуждены отойти на лучшие позиции, ведь россияне буквально уничтожили населенные пункты – там не за что цепляться. Оборона Лисичанская очень хорошо организована, там достаточно украинских военных, которые уничтожат врага.

Россияне не могут захватить Северодонецк уже несколько недель. В Лисичанске, если бои туда дойдут, ситуация у оккупантов будет еще труднее.

Гайдай также подтвердил, что в Лисичанск доставляют всю необходимую военную и гуманитарную помощь. Там идет эвакуация. Все под контролем.

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