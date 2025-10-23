Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укренего.

Когда не будет света в Украине 24 октября?

Укрэнерго вводит графики почасовых отключений на весь день с 07:00 до 23:00. Объем ограничений – от 1,5 до 2,5 очередей.

Для промышленных потребителей в это время также будут действовать графики ограничения мощности.

Объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно,

– говорится в сообщении.

Отключения будут действовать в некоторых областях. Проверить, будут ли выключать свет именно в вашем регионе, можно на сайте конкретного облэнерго.

Каково состояние энергосистемы Украины?

Вследствие того, что враг продолжает наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры утром были обесточены потребители на Харьковщине и Черниговщине. Предыдущие атаки россиян вызвали почасовые отключения в 12 областях. По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии остается высоким.

Что известно о последних атаках на энергетику Украины?