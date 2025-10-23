Про це пише 24 Канал з посиланням на Укренего.

Коли не буде світла в Україні 24 жовтня?

Укренерго запроваджує графіки погодинних відключень на весь день із 07:00 до 23:00. Обсяг обмежень – від 1,5 до 2,5 черг.

Для промислових споживачів у цей час також діятимуть графіки обмеження потужності.

Обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо,

– йдеться в повідомленні.

Відключення будуть діяти в деяких областях. Перевірити, чи будуть вимикати світло саме у вашому регіоні, можна на сайті конкретного обленерго.

Який стан енергосистеми України?

Унаслідок того, що ворог продовжує завдавати ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури зранку були знеструмлені споживачі на Харківщині та Чернігівщині. Попередні атаки росіян спричинили погодинні відключення у 12 областях. За даними Укренерго, споживання електроенергії залишається високим.

