Опять приятные новости: в Укрэнерго рассказали, будут ли отключения 8 сентября

В Укрэнерго порадовали новостью, что воскресенье, 8 сентября, будет со светом. В то же время энергетики призвали потреблять экономно.

В субботу, 7 сентября, также не было ограничений. На выходных в Украине традиционно меньшее потребление электричества.

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Свет не будут выключать

Завтра, 8 сентября, меры ограничения потребления не прогнозируются,

– написали в Укрэнерго.

В то же время там призвали экономить свет и пользоваться мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 16:00.

Но это не означает, что вечером можно включить все приборы, которые есть у вас дома. Потребность в экономном потреблении касается и вечерних часов, когда люди преимущественно возвращаются домой.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно с 18:00 до 21:00", – добавили в сообщении.

Как нужно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 Канала

В ДТЭК также написали, что воскресенье должно пройти без отключений электричества. Но следует понимать, что ситуация может быстро измениться и энергетики введут стабилизационные отключения, если возникнет такая необходимость.