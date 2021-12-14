Опять Украина и гарантии НАТО: Путин общался с президентом Финляндии

14 декабря 2021 , 17:37
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Источник:

Интерфакс

Владимир Путин по телефону общался с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Главным вопросом для обсуждения была Украина. Если подробнее – "внутриукраинский кризис".

Путин снова говорил о минских договоренностях. Он уверял Ниинисте, что украинские власти нарушают их, а должны якобы полностью и безусловно выполнять.

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Президент России также сказал, что Украина "делает ставку на силовые методы". Мол, доказательством тому является использование на Донбассе тяжелого вооружения и ударных беспилотных аппаратов.

Путин снова подчеркнул, что необходимо проводить переговоры с США и НАТО. Таким образом, он хочет обеспечить безопасность для России:

  • исключить дальнейшее продвижение Североатлантического союза на Восток;
  • не допустить размещения систем оружия на территории Украины и других сопредельныхгосударств.
Важно! Путин требует от НАТО гарантий, что Украину не примут в НАТО. В то же время Байден заверил, что никто не может диковать Альянсу собственные правила.

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Автор: Тетяна Пасічник