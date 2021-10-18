Опять война: Израиль ожидает, что палестинцы будут выпускать по 2 тысячи ракет в день

В Израиле убеждены, что в случае обострения конфликта "Хезболла" будет выпускать в их сторону по 2 тысячи ракет в день. К этому готовятся.

Израильский генерал-майор Ури Гордин сообщил, что его страна не хочет воевать с "Хизбаллой". В то же время столкнуться с ракетной атакой израильская сторона готова.

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Военный напомнил, что во время майского конфликта по Израилю выпустили около 4400 снарядов.

Тогда система "Железный купол" перехватила примерно 90% ракет. Они направлялись в населенные пункты. В то же время по крайне мере 300 ракет таки поразили жилые районы.

По словам Гордина, тогда ежедневно по Израилю выпускали по меньшей мере 400 ракет.

В случае будущего конфликта или войны с "Хизбаллой", мы ожидаем, что из Ливана в Израиль ежедневно будет выпущено в 5 раз больше ракет,

– отметил военный.

Заявление минобороны Израиля

В минобороны Израиля заявили, что уже в ближайшее время Иран сможет создать ядерную бомбу. Об этом сообщил министр обороны Израиля Бени Ганц.

Кроме того, он отметил, что дипломатические усилия не помешают ядерному прогрессу Ирана.

По словам Ганца, Иран опасаться, что США и их партнеры настроены серьезно.