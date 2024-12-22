"Это предательство союзников и страны": в Словакии раскритиковали Фицо за встречу с Путиным

Скандальный премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл с официальным визитом в Россию, где встретился с диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить транзит российского газа через Украину.

В Словакии, в частности представители оппозиции, подобную поездку Роберта Фицо раскритиковали, назвав это предательством. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Aktuality.sk.

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Как реагируют в Словакии на визит Фицо

Издание пишет, что лидер оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка назвал эту поездку позором для Словакии и предательством национальных интересов. По его словам, если бы Фицо был обеспокоен транзитом газа, то вел бы переговоры с Киевом, а не делал бы свою страну инструментом российской пропаганды.

В то же время свое недовольство по этому поводу выразил и член президентства PS и бывший глава дипломатии Иван Корчок. По его мнению, подобная поездка словацкого чиновника стала поворотным моментом во внешней политике Словакии, и может привести к обострениям отношений с другими лидерами.

После провала в Брюсселе на саммите ЕС, когда никто в Евросоюзе не поддержал его просьбу сохранить транзит газа через Украину, премьер-министр поехал стоять рядом с российским президентом. Это предательство союзников и Словакии, это разрыв в нашей внешней политике, на который премьер-министр не имеет мандата,

– заявил он.

Напомним, еще совсем недавно Роберт Фицо угрожал, что прекращение транзита российского газа через Украину в Словакию может вызвать серьезный конфликт между странами, требуя "солидарности" от Киева и обвиняя украинского президента Владимира Зеленского.