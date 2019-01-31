Оппозиция Венесуэлы просит усилить международное давление на Мадуро
Представитель венесуэльской оппозиции Карлос Веккио на пресс-конференции в Вашингтоне призвал международное сообщество увеличить давление на правительство Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы добиться его ухода, и обеспечить условия для работы переходного правительства.
Об этом сообщило издание USA Today.
Между тем представители парламента Венесуэлы заподозрили попытку вывезти запасы золота в Россию
По его словам, на повестке дня политических оппонентов действующего правительства Венесуэлы стоят три приоритетных пункта.
Это прекращение узурпации власти Николасом Мадуро, продвижение к демократии путем создания переходного правительства, которое может уменьшить страдания нашего народа и облегчения гуманитарного кризиса, и призыв к проведению свободных и прозрачных выборов как можно скорее, пока идет восстановление конституционного порядка,
– заявил представитель оппозиции Венесуэлы.
Веккио также добавил, что для каждого из этих этапов международная поддержка имеет огромное значение.
"Нужно отбросить сомнения и увеличить международное давление, чтобы добиться первого пункта нашей программы: прекращение узурпации власти", – сказал он.
Что происходит в Венесуэле:
- Тысячи людей 23 января 2019 года вышли на протест с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро.
- Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны, о поддержке оппозиционеру заявили многие страны мира.
- Диктатора Мадуро поддерживают глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.
- Правоохранительные органы подтвердили 24 каналу, что на помощь Мадуро приехали наемники "Вагнера", в России все отрицают.
- В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибли не менее 35 человекзадержали около 900 активистов.
- 26 января Франция и Испания заявили, что выдвигают ультиматум Мадуро: они требуют в течение восьми дней объявить выборы в Венесуэле.