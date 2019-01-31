Оппозиция Венесуэлы просит усилить международное давление на Мадуро

Представитель венесуэльской оппозиции Карлос Веккио на пресс-конференции в Вашингтоне призвал международное сообщество увеличить давление на правительство Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы добиться его ухода, и обеспечить условия для работы переходного правительства.

Об этом сообщило издание USA Today.

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По его словам, на повестке дня политических оппонентов действующего правительства Венесуэлы стоят три приоритетных пункта.

Это прекращение узурпации власти Николасом Мадуро, продвижение к демократии путем создания переходного правительства, которое может уменьшить страдания нашего народа и облегчения гуманитарного кризиса, и призыв к проведению свободных и прозрачных выборов как можно скорее, пока идет восстановление конституционного порядка,

– заявил представитель оппозиции Венесуэлы.

Веккио также добавил, что для каждого из этих этапов международная поддержка имеет огромное значение.

"Нужно отбросить сомнения и увеличить международное давление, чтобы добиться первого пункта нашей программы: прекращение узурпации власти", – сказал он.

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