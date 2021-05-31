Надо бойкотировать наши товары, – Латушко призвал к экономическим санкциям против Беларуси

Сейчас в Украине активно обсуждают, стоит ли бойкотировать белорусские товары. Ведь это необходимо сделать так, чтобы нанести вред режиму, но в то же время не задеть белорусов.

Золотой середины нет, перед людьми стоит исторический выбор. Такое мнение высказал в интервью руководитель Белорусского Народного антикризисного управления Павел Латушко.

Читайте также Будет зависеть от риторики Лукашенко, – Кравчук об экономических санкциях против Беларуси

Латушко: белорусы готовы жить под санкциями

По его словам, если украинцы, которые хотят быть свободными, видят, что белорусы проходят исторический момент, это значит, что нужно им помогать.

Нужно бойкотировать белорусские товары. Нужно, чтобы от них отказывался бизнес. Мы все восстановим,

– призвал Латушко.

Он подчеркнул, что большая часть белорусов готова прожить несколько месяцев под санкциями, но не готова жить годами под узурпацией Лукашенко, тем более не готова быть частью другого государства.

"Нашей целью не является погубить экономику Беларуси. Я понимаю все риски. Но у нас, кроме масштабного давления, других инструментов нет", – добавил белорусский оппозиционер.

Интервью с Павлом Латушко: смотрите видео

Экономические санкции против Беларуси: что известно