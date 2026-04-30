Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко объяснил 24 Каналу, что изменения наступят только тогда, когда регионам будет выгоднее отколоться, чем быть частью целого.

Есть ли в России силы, способные бросить вызов Путину?

Коваленко считает, что единственная настоящая российская оппозиция – те, кто воюет против Путина с оружием в руках: легион "Свобода России", РДК, бойцы Интернационального легиона. Последователи Алексея Навального и другие эмигранты, митингующие в Берлине и живущие на гранты – не оппозиция. Путин может только благодарить их за бессилие.

Обратите внимание! Политолог Олег Лесной заявил, что пропагандиста Илью Ремесло, который недавно вышел из психбольницы, ФСБ могут использовать как инструмент для удара по окружению Путина. По его словам, Ремесло прогнозирует переворот в России и называет имена приближенных к диктатору лиц, которые якобы ведут борьбу за власть. Именно этих людей, ФСБ может попытаться устранить.

А та "оппозиция", существующая внутри России – выращена самими спецслужбами для контроля над протестными настроениями.

Недовольные военкоры – вероятнее всего контролируемый инструмент: как магнит собирают вокруг себя всех недовольных, чтобы те, сидя на кухнях, почувствовали – кто-то уже все сказал за них. Протест выходит наружу через чужие рты и никуда дальше не уходит.

Это часть контролируемого хаоса. Никаких признаков готовности к протестам нет – ни в обществе, ни среди элит Татарстана или Дагестана, ни в силовом аппарате. А изменения возможны только тогда, когда бюджетный "пирог" станет настолько малым, что регионам вроде Татарстана станет выгоднее отколоться и самостоятельно распоряжаться своими ресурсами, – отметил Коваленко.

Что еще известно о ситуации в России?

Эксперты предполагают, что в России, вероятно, назревают серьезные изменения, о чем свидетельствует ситуация в информпространстве страны. Одним из заметных персонажей стал z-блогер Илья Ремесло.

В интервью Ксении Собчак он фактически "слил" своего куратора – первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Ремесло заявил, что работал на него и ежегодно получал 10 – 11 миллионов рублей от администрации.

Ранее блогер обнародовал "пять причин", по которым прекратил поддерживать главу Кремля, после чего попал в психбольницу.