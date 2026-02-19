Однако есть один способ проверить, "настоящий" ли Путин на фото или видео. Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал 24 каналу, что если на материалах нет ссылки на какое-то актуальное международное событие, которое можно проверить, то это "консерва".

Читайте также Согласится ли Путин на личную встречу с Зеленским: аналитик указал на нюанс

Как определить "консерву"?

Сергей Жирнов отметил, что если встреча состоялась после какого-то события, то можно определить дату. Например, если Путин ответил на какие-то заявления Дональда Трампа, Эммануэля Макрона, других людей, которых можно четко зафиксировать во времени, тогда можно говорить, что это "живой" Путин.

Если идут разговоры на абстрактные темы, то это "консерва". Например, экономика, социальная политика, поддержка каких-то семей. То есть все, о чем можно говорить в любой другой день, независимо от того, что произошло в мире. Все последние публикации на сайте Кремля – это "консервы". Там нет ни одного актуального вопроса,

– объяснил экс-агент КГБ.

Как планы России?