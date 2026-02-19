Однако есть один способ проверить, "настоящий" ли Путин на фото или видео. Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал 24 каналу, что если на материалах нет ссылки на какое-то актуальное международное событие, которое можно проверить, то это "консерва".
Как определить "консерву"?
Сергей Жирнов отметил, что если встреча состоялась после какого-то события, то можно определить дату. Например, если Путин ответил на какие-то заявления Дональда Трампа, Эммануэля Макрона, других людей, которых можно четко зафиксировать во времени, тогда можно говорить, что это "живой" Путин.
Если идут разговоры на абстрактные темы, то это "консерва". Например, экономика, социальная политика, поддержка каких-то семей. То есть все, о чем можно говорить в любой другой день, независимо от того, что произошло в мире. Все последние публикации на сайте Кремля – это "консервы". Там нет ни одного актуального вопроса,
– объяснил экс-агент КГБ.
Как планы России?
Издание Reuters со ссылкой на пятерых руководителей европейских разведывательных служб пишет, что Россия на самом деле не стремится к мирному соглашению. Четверо из них рассказали, что Москва использует переговоры с США, чтобы продвигать ослабление санкций и заключать деловые сделки.
The New York Times, ссылаясь на западную разведку и военные источники, отмечает, что Владимир Путин готов воевать за Донбасс еще минимум 2 года. По данным журналистов, Кремль считает, что затяжная война работает в пользу России. Российский диктатор якобы уверен, что даже если для полной оккупации Донецкой области потребуется от 18 месяцев до двух лет, стратегическое преимущество останется за Москвой.
Кроме того, Россия хочет не только Донбасс. ISW назвал заявления Кремля, которые показывают истинную цель оккупантов. В частности, российские официальные лица дали понять, что Россия не удовлетворится только территориальными уступками, а придерживается начальных военных целей, как, например, распад НАТО.