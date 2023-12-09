Большинство россиян одобряют войну с Украиной и гордятся своим войском: результаты опроса

За почти 2 года полномасштабного вторжения поддержка россиянами действий российских властей остается высокой. Да, большинство граждан страны-агрессора все еще поддерживают войну против Украины.

Однако, вместе с тем, возросло число сторонников "мирных" переговоров. Результаты опроса опубликовал "Левада-центр".

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Результаты опроса в России

В ноябре 2023 года большинство опрошенных россиян (74%) поддержали войну. Против высказались только 18% респондентов. К слову, чаще всего действия российской армии в Украине поддерживают старшие возрастные группы в возрасте 65+, смотрящие телевидение.

Среди младших возрастов до 24 лет уровень поддержки действий российских войск ниже.



Результаты опроса в России / Левада-Центр

Более того, за последние 5 месяцев доля опрошенных, которые считают, что война против Украины продолжается "успешно", возросла. Пока так думают 66% респондентов.

Вместе с тем, 57% россиян убеждены, что следует начать "мирные" переговоры. Это наибольшие характеристики. Ранее такой результат был проведен только в сентябре 2022 года, когда ВСУ разгромили российские войска в Харьковской области, а Кремль объявил "долевую мобилизацию". За продолжение боевых действий выступают 36% респондентов.

Россияне гордятся своей страной

Результаты также показали, что война России против Украины, в основном, вызывает у россиян гордость за свою страну (45%). Вместо этого тревогу, страх и ужас испытывают 32%.

Любопытно, что гордость за Россию преимущественно испытывают мужчины (47%) и пожилые люди в возрасте от 55 лет. А тревогу и страх испытывают чаще женщины (42%) и младшие граждане страны-агрессора в возрасте до 24 лет.



Результаты опроса в России / Левада-Центр

Опрос "Левада-центра" проводился 23 - 29 ноября 2023 среди 1 625 человек путем личного интервью. Статистическая погрешность (вероятность 0,95) не превышает 3,4%.