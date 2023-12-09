Однак, разом з тим зросло число прихильників "мирних" переговорів. Результати опитування опублікував "Левада-центр".

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Результати опитування у Росії

У листопаді 2023 року більшість опитаних росіян (74%) підтримали війну. Проти висловилися лише 18% респондентів. До слова, найчастіше дії російської армії в Україні підтримують старші вікові групи у віці 65+, які дивляться телебачення.

Серед молодших вікових груп до 24 років рівень підтримки дій російських військ нижчий.



Результати опитування в Росії / Левада-Центр

Ба більше, впродовж останніх 5 місяців частка опитаних, які вважають, що війна проти України триває "успішно", зросла. Наразі так думають 66% респондентів.

Разом з тим, 57% росіян таки переконані, що слід розпочати "мирні" переговори. Це максимальні показники. Раніше такий результат опитування був лише у вересні 2022 року, коли ЗСУ розгромили російські війська у Харківській області, а Кремль оголосив "часткову мобілізацію". Натомість за продовження бойових дій виступають 36% респондентів.

Росіяни гордяться своєю країною

Результати також показали, що війна Росії проти України в основному викликає у росіян гордість за свою країну (45%). Натомість тривогу, страх і жах відчувають 32%.

Цікаво, що гордість за Росію переважно відчувають чоловіки (47%) і старші люди у віці від 55 років. Натомість тривогу та страх відчувають частіше жінки (42%) і молодші громадяни країни-агресорки у віці до 24 років.



Результати опитування в Росії / Левада-Центр

Довідка. Опитування "Левада-центру" проводилося 23 – 29 листопада 2023 року серед 1 625 осіб шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.