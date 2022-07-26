В ОПУ объяснили, что Украина получит от признания россии государством-спонсором терроризма

россия развязала кровопролитную войну против Украины и ежедневно осуществляет геноцид украинского народа. Поэтому она должна быть признана государством, спонсируемым терроризмом.

В Конгрессе США активно обсуждается этот вопрос. Об этом 24 каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Интересно знать Ермак объяснил, что будет означать внесение России в список государств-спонсоров терроризма

Важный шаг

Шестой месяц российские оккупанты беспощадно убивают гражданских граждан Украины и уничтожают наши города. Весь цивилизованный мир сегодня осознал, что русские – это преступники и лжецы, с которыми любые договоренности бесполезны. Сначала они подписывают соглашение по экспорту зерна, а затем обстреливают Одесский порт. По словам Подоляка, признание россии государством-спонсором терроризма – очень важное решение для Украины.

В результате мы сможем получить государство, которое будет изолировано даже от стран, занимающих нейтральную позицию,

– считает Подоляк.

Сегодня откровенную антироссийскую позицию, предусматривающую санкции и ограничения, занимают Европа, Северная Америка, Япония, Австралия. Это развитые страны, относящиеся к цивилизованной части мира.

К сожалению, есть определенное количество стран, избравших нейтральное отношение. Речь идет о странах Латинской Америки, Африки, Индии, Китае и т.д.

"Статус "спонсор терроризма" более жестко регламентирует бизнесовые, экономические и финансовые отношения с этими странами. У них будет мотивация существенно уменьшать объемы торговли с россией", – пояснил Подоляк.

Он убежден, что признание россии государством – спонсором терроризма позволит окончательно разорвать все остатки его финансовых отношений с цивилизованным миром.

Признание россии государством-спонсором терроризма: коротко

российские военные наносят сокрушительные удары по гражданским объектам и инфраструктуре Украины. Президент Владимир Зеленский призвал мир объединиться и остановить убийства мирных украинцев, признав россию государством, которое является донором терроризма.

22 июня комитет Сената США проголосовал за признание россии страной-спонсором терроризма. В дальнейшем это решение должно одобрить администрация Джо Байдена.

Спикер Палаты США Нэнси Пелоси заявила: если россии не будет в перечне государств-спонсоров терроризма, то этот список можно просто "порвать и выбросить". Заметим, что после предоставления россии статуса, она присоединится к Сирии, Кубе, Северной Корее и Ирану.

Стрим с Михаилом Подоляком: путин "загубил" дело Горбачева, специальная военная КОНТР-операция – смотрите видео