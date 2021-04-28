В Офисе Президента обсудили милитаризацию Крыма с советницей главы Словении
Игорь Жовква провел консультацию с советницей президента Словении по иностранным делам Смеляной Кнез. Политики обсудили ситуацию на Востоке Украины и в временно оккупированном Крыму.
Источник:Офис Президента
Детали разговора чиновников
Разговор заместителя руководителя Офиса Президента с коллегой из Словении состоялась в онлайн режиме. Во время нее Кнез заявила о полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
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Стороны проанализировали недавнее обострение ситуации безопасности у границы Украины и России, а также во временно оккупированном Крыму. Особое внимание собеседники обратили на дальнейшую милитаризацию полуострова и нарушения там прав человека.
Жовква сообщил Кнез о проведении в августе саммита Крымской платформы. Кроме того, он подтвердил приглашение от президента Владимира Зеленского главе Словения Боруту Пахор принять участие в мероприятии.
Собеседники обсудили сотрудничество в реализации курса Украины на евроинтеграцию, учитывая будущее председательство Словении в Совете ЕС.
Они подтвердили важность успешного внедрения реформ в Украине для дальнейшего движения на европейском треке.
Жовква и Кнез обменялись мнениями о важности фиксации Словенией европейской перспективы Украины и поддержки ею соответствующих усилий нашего государства,
– говорится в сообщении.
Коротко о ситуации на Востоке Украины
- Несколько недель Россия, под видом боевых учений, стянивала к границе с Украиной свои войска.
- 22 апреля российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что войска покидают южный и западных округ и возвращаются к местам постоянной дислокации.
- Украинские пограничники подтвердили, что Кремль отводит войска из Крыма, однако возле границы они до сих пор присутствуют.
- 28 апреля Трехсторонняя контактная группа пыталась установить "пасхальное" перемирие на Донбассе. Однако голосование провалили из-за россиян.
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