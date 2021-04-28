Игорь Жовква провел консультацию с советницей президента Словении по иностранным делам Смеляной Кнез. Политики обсудили ситуацию на Востоке Украины и в временно оккупированном Крыму.

Детали разговора чиновников

Разговор заместителя руководителя Офиса Президента с коллегой из Словении состоялась в онлайн режиме. Во время нее Кнез заявила о полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

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Стороны проанализировали недавнее обострение ситуации безопасности у границы Украины и России, а также во временно оккупированном Крыму. Особое внимание собеседники обратили на дальнейшую милитаризацию полуострова и нарушения там прав человека.

Жовква сообщил Кнез о проведении в августе саммита Крымской платформы. Кроме того, он подтвердил приглашение от президента Владимира Зеленского главе Словения Боруту Пахор принять участие в мероприятии.

Собеседники обсудили сотрудничество в реализации курса Украины на евроинтеграцию, учитывая будущее председательство Словении в Совете ЕС.

Они подтвердили важность успешного внедрения реформ в Украине для дальнейшего движения на европейском треке.

Жовква и Кнез обменялись мнениями о важности фиксации Словенией европейской перспективы Украины и поддержки ею соответствующих усилий нашего государства,

– говорится в сообщении.

Коротко о ситуации на Востоке Украины

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