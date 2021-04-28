В Офісі Президента обговорили мілітаризацію Криму із радницею глави Словенії
Ігор Жовква провів консультацію з радницею президента Словенії із закордонних справ Сміляною Кнез. Політики обговорили ситуацію на Сході України та у тимчасово окупованому Криму.
Джерело:Офіс Президента
Деталі розмови чиновників
Розмова заступника керівника Офісу Президента з колегою зі Словенії відбулася в онлайн режимі. Під час неї Кнез заявила про повну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.
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Сторони проаналізували нещодавнє загострення безпекової ситуації біля кордону України та Росії, а також у тимчасово окупованому Криму. Особливу увагу співрозмовники звернули на подальшу мілітаризацію півострова та порушення там прав людини.
Жовква поінформував Кнез про проведення у серпні саміту Кримської платформи. Крім того, він підтвердив запрошення від президента Володимира Зеленського главі Словенія Боруту Пахору взяти участь в заході.
Співрозмовники обговорили співпрацю у реалізації курсу України на євроінтеграцію, з огляду на майбутнє головування Словенії в Раді ЄС.
Вони підтвердили важливість успішного впровадження реформ в Україні для подальшого руху на європейському треку.
Жовква та Кнез обмінялися думками щодо важливості фіксації Словенією європейської перспективи України та підтримки нею відповідних зусиль нашої держави,
– мовиться у повідомленні.
Коротко про ситуацію на Сході України
- Кілька тижнів Росія, під виглядом бойових навчань, стягувала до кордону з Україною свої війська.
- 22 квітня російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що війська залишають південний і західних округ та повертаються до місць постійної дислокації.
- Українські прикордонники підтвердили, що Кремль відводить війська з Криму, однак біля кордону вони досі є.
- 28 квітня Тристороння контактна група намагалася встановити "великоднє" перемир'я на Донбасі. Однак голосування провалили через росіян.
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