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      Опустились на уровень 2017 года: какое место заняла Украина в рейтинге восприятия коррупции

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      Украина в 2019 году в рейтинге коррупции в мире несколько сдала позиции. Из 180 стран мы заняли 126 место с результатом в 30 из 100 возможных. Этот показатель на два балла ниже результата 2018 года.

      Рядом с Украиной в рейтинге оказались Кыргызстан, Азербайджан и Джибути. Об этом говорится в исследовании Индекса восприятия коррупции-2019.

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      Среди соседей Украины лидирует Польша (58 баллов, 41 место) и Словакия (50 баллов, 59 место). А вот Румыния, Венгрия и Молдова тоже потеряли 3, 2 и 1 балл соответственно.


      Результаты Индекса восприятия коррупции-2019 / Фото: Transparency International

      А вот лидеры остаются практически неизменными. Первую строчку заняли Новая Зеландия и Дания. А позади остаются страны, в которых уже длительное время нестабильная политическая ситуация, военные конфликты, а также там, где правительства частично контролируют территорию страны – Сомали, Южный Судан и Сирия.


      Рейтинг коррупции в мире за 2019 год / Фото: Transparency International

      Также в материале Transparency International предоставлено несколько рекомендаций, которые помогут снизить уровень коррупции в Украине:

      • Формирование независимой и профессиональной судебной власти.
      • Обеспечение независимости и дееспособности органов антикоррупционной сферы.
      • Лишение СБУ полномочий в сфере противодействия экономическим и коррупционным преступлениям.
      • Повышение эффективности систем предотвращения политической коррупции.
      • Запуск открытого и подотчетного процесса приватизации государственного имущества.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Венгрия Словакия Коррупция Киргизстан Новая Зеландия Судан Сомали Дания Молдова Румыния исследования
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