Опустились на уровень 2017 года: какое место заняла Украина в рейтинге восприятия коррупции

Украина в 2019 году в рейтинге коррупции в мире несколько сдала позиции. Из 180 стран мы заняли 126 место с результатом в 30 из 100 возможных. Этот показатель на два балла ниже результата 2018 года.

Рядом с Украиной в рейтинге оказались Кыргызстан, Азербайджан и Джибути. Об этом говорится в исследовании Индекса восприятия коррупции-2019.

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Среди соседей Украины лидирует Польша (58 баллов, 41 место) и Словакия (50 баллов, 59 место). А вот Румыния, Венгрия и Молдова тоже потеряли 3, 2 и 1 балл соответственно.



Результаты Индекса восприятия коррупции-2019 / Фото: Transparency International

А вот лидеры остаются практически неизменными. Первую строчку заняли Новая Зеландия и Дания. А позади остаются страны, в которых уже длительное время нестабильная политическая ситуация, военные конфликты, а также там, где правительства частично контролируют территорию страны – Сомали, Южный Судан и Сирия.



Рейтинг коррупции в мире за 2019 год / Фото: Transparency International

Также в материале Transparency International предоставлено несколько рекомендаций, которые помогут снизить уровень коррупции в Украине: