В ОПЗЖ официально опровергли исключение Кивы и назвали провокацией

Илью Киву не исключали из партии ОПЗЖ, несмотря на информацию в СМИ. В партии говорят, что это провокация, а виновных угрожают наказать.

Как пишет пресс-служба партии, Илью Киву никто не исключал из партии. Более того, силами региональной ячейки это сделать невозможно, отмечают в ОПЗЖ.

Кстати Кива, который сам заявил о своем исключении из ОПЗЖ, посоветовал "не верить пид**асам"

"Манипуляции для раскола партии"

В ОПЗЖ подчеркивают: изгнать кого-то из партии, кто является членом Политического совета, можно только голосованием этого совета. Кива как нардеп и член соответствующей фракции просто не может быть исключен областным центром. Как говорилось в новостях, сделали это якобы члены Полтавского областного руководства партии.

Поэтому ни о каком исключения Кивы из рядов партии речь не идет. Что до информации – ее назвали провокацией, за которую ее организаторов накажут.

Заявляем, что действия организаторов этой провокации, направленной на раскол партии, получат надлежащую оценку руководства и членов нашей политической силы, а сами они понесут партийную ответственность,

– написали в ОПЗЖ.

Исключение Кивы с ОПЗЖ: главное

Утром в телеграм-каналах появилась информация, что представители ОПЗЖ на Полтавщине исключили Киву с партийной ячейки.

Мотивировали это якобы тем, что Кива постоянно их оскорбляет.

По информации телеграм-канала PavlovskyNews, исключение Кивы из партийной ячейки добились люди Юрия Бойко и Сергея Левочкина.

Впоследствии Кива и Вадим Рабинович записали видео, в котором заявили, что скандального политика не выгоняли из партии. Такие слухи они назвали "бредоносными".