Столб оранжевого дыма виден за километры: в Челябинске металлургическому комбинату "стало плохо"
Над Челябинским металлургическим заводом поднялся огромный столб дыма оранжевого цвета. Это вызвало негодование у жителей. Местные власти попытались успокоить всех недовольных.
Жители Челябинска видели дым над металлургическим комбинатом 22 августа. Очевидцы в соцсетях написали, что первый выброс произошел в 8:54 по местному времени, а второй – в 11:02, передает 24 Канал.
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Что сказали представители завода
Руководство ЧМК назвало этот инцидент "внештатной ситуацией с кратковременным выходом суспензии запыленного воздуха". На предприятии начато служебное расследование.
При выпуске чугуна произошел обрыв летки, при этом наблюдался кратковременный выход завеси запыленного воздуха. Выпуск сразу был закрыт
– сказали российским СМИ представители комбината.
Они объяснили оранжевый цвет дыма наличием оксида железа. По их словам, взвешенные частицы осели на территории предприятия.
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Что сказали местные власти
Министерство экологии Челябинской области сообщило о якобы отсутствии превышений вредных примесей в воздухе. В то же время, это ведомство отправило в комбинат передвижную лабораторию. Руководство ЧМК будет оценивать экологический ущерб окружающей среде.
Также в минекологии страны-агрессорки попытались успокоить россиян. Местным жителям сказали, что ветер рассеял дым. В ведомстве добавили, что его оседание на жилых домах маловероятно.
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Очевидцы показали огромные клубы дыма / Фото из соцсетей
На территории России часто что-то дымит
- Ранее в Волгограде пылал завод "Красный Октябрь". Пожар охватил площадь в 50 квадратных метров. 5 пожарных машин и десятки пожарных пытались обуздать пламя.
- Также в Волгограде недавно горело здание на территории грузового порта. Жители видели клубы дыма из всех районов города. Очевидцы их сняли и распространили кадры соцсетями.
- Не так давно дым поднимался над военным аэродромом "Сольцы" в Новгородской области. Там расположены самолеты Ту-22М3.